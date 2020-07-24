Календар риболова на липень 2020 – коли добре клюватиме

Календар риболова на липень допоможе правильно вибрати день, коли риба добре клюватиме.
Завжди звіряйся з цим календарем, і ти завжди повертатимешся з рибної ловлі додому з великим уловом.
Календар риболова на липень 2020
Найкращий кльов: 8, 9, 10, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28 липня
Хороший кльов: 1, 7, 11, 22, 29, 30, 31 липня
Середній кльов: 2, 12, 13, 14, 15, 16, 21 липня
Не клюватиме: 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20 липня
Молодий місяць позитивно впливає на кльов риби. Тож вирушати до річки чи озера зі снастями бажано саме в цей період. А от коли місяць іде на спад, риба починає клювати гірше.
Повний місяць також сильно впливає на кльов, і чимало рибалок упевнені: зараз іти на рибалку немає сенсу – все одно улову не буде.
Найкраще ловити рибу тоді, коли вона знаходиться в активному стані – на світанку, на заході сонця і коли на небі повний місяць.
А от коли дме північний вітер, краще знайти собі якесь інше заняття.
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Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у липні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати рибу в магазині.
Фото: Pixabay
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24.07.2020 09:58
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