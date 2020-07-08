Як обрати літній сарафан: поради дизайнерів

Модні сарафани 2020 – рекомендації від дизайнерів та головні тренди літа 2020.

Незамінний атрибут жіночого гардеробу навесні і влітку – сарафан.

Він допоможе не тільки пережити спеку, а й зробити це стильно.

Українські дизайнери представили свої літні колекції і готові дивувати модниць.

Хтоcь бачить літні образи в стилі ретро, інші роблять вибір на користь гламурних тенденцій, а треті обирають більш легкі варіанти.

Трендові фасони сарафанів

Вільні максі з легкої тканини і акцентом на авторські принти.

Міді приталеного крою.

Сарафан-футляр.

«Сарафан у сьогоднішніх реаліях – відмінна альтернатива сукні, адже в ньому набагато прохолодніше, ще він універсальний, як і сукня. Практично всі українські дизайнери поставили перед модницями непросте завдання – актуально все, від шкіряних до шифонових сарафанів. Але по-справжньому топові сарафани в літньому сезоні будуть з льону з незвичайними авторськими принтами. Ми також вирішили розробити для бренду авторські принти, які підкреслюють індивідуальність і жіночність. Серед різноманіття іноді складно обрати саме те, що вам потрібно, тому прислухайтеся до наших порад і будьте в тренді », – діляться враженнями українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Принт білий горошок

У новому сезоні принт горох стане символом свободи і легкості.

Причому розмір гороху може бути найрізноманітніших форм, від великого до дрібного.

Носити сарафани в горошок краще з бавовняних тканин і з красивою біжутерією.

Жіночі образи в горох доречні на багатьох заходах. Це і ділові зустрічі, і кокетливі образи, для прогулянок та відпочинку.

Однотонний міді на бретельках

У спекотний літній день будь-якій модниці хочеться бути одягненою не тільки красиво, але й зручно.

Саме лляний сарафан міді на бретельках –прекрасна можливість поєднати ці два пункти.

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Лляний сарафан – ідеальний, адже він поєднує в собі простоту, стиль і чарівність.

До того ж, він гіпоалергенний, пропускає повітря, зменшує потовиділення і не електризується. Що може бути краще для літа?

Принт квіткові композиції

Цього року дуже багато різних квіткових композицій. Такий тип принта, створює романтичний і легкий настрій.

Модель сарафану позбавлена консерватизму і проганяє поганий настрій.

Дуже актуальні моделі костюмів, які на перший погляд нагадують сарафани – топ + спідниця.

Також варто звернути увагу на максі моделі з яскравими, насиченими і барвистими квітами.

Трендові кольори літа

Всі відтінки нюду.

Червоний.

Бірюзовий.

Рожевий.

Жовтий.

Принтовані (геометричні, горошок, анімалістика, арт, квіточки – як великі, так і дрібні).

Які ж сарафани краще обрати цього літа? Літній одяг завжди піддається великим навантаженням – часте прання, вигоряння на сонці.

Тож ідеальним вибором стане вибір натуральної бавовни, а забарвлення вже вибирайте собі до душі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зачіски на літо.

Ольга Коломоєць

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