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ICTV / Ранок / Як обрати літній сарафан: поради дизайнерів / 08.07.2020 10:57
08.07.2020 10:57
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Як обрати літній сарафан: поради дизайнерів


Модні сарафани 2020 – рекомендації від дизайнерів та головні тренди літа 2020.

Незамінний атрибут жіночого гардеробу навесні і влітку – сарафан.

Він допоможе не тільки пережити спеку, а й зробити це стильно.

Українські дизайнери представили свої літні колекції і готові дивувати модниць.

Хтоcь бачить літні образи в стилі ретро, інші роблять вибір на користь гламурних тенденцій, а треті обирають більш легкі варіанти.

Трендові фасони сарафанів 

довгий сарафан фото

  • Вільні максі з легкої тканини і акцентом на авторські принти.
  • Міді приталеного крою.
  • Сарафан-футляр.

«Сарафан у сьогоднішніх реаліях – відмінна альтернатива сукні, адже в ньому набагато прохолодніше, ще він універсальний, як і сукня. Практично всі українські дизайнери поставили перед модницями непросте завдання – актуально все, від шкіряних до шифонових сарафанів. Але по-справжньому топові сарафани в літньому сезоні будуть з льону з незвичайними авторськими принтами. Ми також вирішили розробити для бренду авторські принти, які підкреслюють індивідуальність і жіночність. Серед різноманіття іноді складно обрати саме те, що вам потрібно, тому прислухайтеся до наших порад і будьте в тренді », – діляться враженнями українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.

Принт білий горошок

сарафан в горошок

У новому сезоні принт горох стане символом свободи і легкості.

Причому розмір гороху може бути найрізноманітніших форм, від великого до дрібного.

Носити сарафани в горошок краще з бавовняних тканин і з красивою біжутерією.

Жіночі образи в горох доречні на багатьох заходах. Це і ділові зустрічі, і кокетливі образи, для прогулянок та відпочинку.

Однотонний міді на бретельках

блакитний сарафан міді фото

У спекотний літній день будь-якій модниці хочеться бути одягненою не тільки красиво, але й зручно.

Саме лляний сарафан міді на бретельках –прекрасна можливість поєднати ці два пункти.

Також по темі: Базовий гардероб: складаємо список речей Модний літній манікюр 2019: головні тренди та ідеї для дизайну Як розібрати гардероб самостійно: поради від модного експерта

Лляний сарафан – ідеальний, адже він поєднує в собі простоту, стиль і чарівність.

До того ж, він гіпоалергенний, пропускає повітря, зменшує потовиділення і не електризується. Що може бути краще для літа?

Принт квіткові композиції

сарафан фото

Цього року дуже багато різних квіткових композицій. Такий тип принта, створює романтичний і легкий настрій.

Модель сарафану позбавлена консерватизму і проганяє поганий настрій.

Дуже актуальні моделі костюмів, які на перший погляд нагадують сарафани – топ + спідниця.

Також варто звернути увагу на максі моделі з яскравими, насиченими і барвистими квітами.

Трендові кольори літа

  • Всі відтінки нюду.
  • Червоний.
  • Бірюзовий.
  • Рожевий.
  • Жовтий.
  • Принтовані (геометричні, горошок, анімалістика, арт, квіточки – як великі, так і дрібні).

Які ж сарафани краще обрати цього літа? Літній одяг завжди піддається великим навантаженням – часте прання, вигоряння на сонці.

Тож ідеальним вибором стане вибір натуральної бавовни, а забарвлення вже вибирайте собі до душі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зачіски на літо.

Ольга Коломоєць

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Теги: мода, Ольга Коломоец
08.07.2020 10:57



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