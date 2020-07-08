Як обрати літній сарафан: поради дизайнерів

Модні сарафани 2020 – рекомендації від дизайнерів та головні тренди літа 2020.
Незамінний атрибут жіночого гардеробу навесні і влітку – сарафан.
Він допоможе не тільки пережити спеку, а й зробити це стильно.
Українські дизайнери представили свої літні колекції і готові дивувати модниць.
Хтоcь бачить літні образи в стилі ретро, інші роблять вибір на користь гламурних тенденцій, а треті обирають більш легкі варіанти.
Трендові фасони сарафанів
- Вільні максі з легкої тканини і акцентом на авторські принти.
- Міді приталеного крою.
- Сарафан-футляр.
«Сарафан у сьогоднішніх реаліях – відмінна альтернатива сукні, адже в ньому набагато прохолодніше, ще він універсальний, як і сукня. Практично всі українські дизайнери поставили перед модницями непросте завдання – актуально все, від шкіряних до шифонових сарафанів. Але по-справжньому топові сарафани в літньому сезоні будуть з льону з незвичайними авторськими принтами. Ми також вирішили розробити для бренду авторські принти, які підкреслюють індивідуальність і жіночність. Серед різноманіття іноді складно обрати саме те, що вам потрібно, тому прислухайтеся до наших порад і будьте в тренді », – діляться враженнями українські дизайнери Вікторія Богдан і Олександра Морік.
Принт білий горошок
У новому сезоні принт горох стане символом свободи і легкості.
Причому розмір гороху може бути найрізноманітніших форм, від великого до дрібного.
Носити сарафани в горошок краще з бавовняних тканин і з красивою біжутерією.
Жіночі образи в горох доречні на багатьох заходах. Це і ділові зустрічі, і кокетливі образи, для прогулянок та відпочинку.
Однотонний міді на бретельках
У спекотний літній день будь-якій модниці хочеться бути одягненою не тільки красиво, але й зручно.
Саме лляний сарафан міді на бретельках –прекрасна можливість поєднати ці два пункти.
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Лляний сарафан – ідеальний, адже він поєднує в собі простоту, стиль і чарівність.
До того ж, він гіпоалергенний, пропускає повітря, зменшує потовиділення і не електризується. Що може бути краще для літа?
Принт квіткові композиції
Цього року дуже багато різних квіткових композицій. Такий тип принта, створює романтичний і легкий настрій.
Модель сарафану позбавлена консерватизму і проганяє поганий настрій.
Дуже актуальні моделі костюмів, які на перший погляд нагадують сарафани – топ + спідниця.
Також варто звернути увагу на максі моделі з яскравими, насиченими і барвистими квітами.
Трендові кольори літа
- Всі відтінки нюду.
- Червоний.
- Бірюзовий.
- Рожевий.
- Жовтий.
- Принтовані (геометричні, горошок, анімалістика, арт, квіточки – як великі, так і дрібні).
Які ж сарафани краще обрати цього літа? Літній одяг завжди піддається великим навантаженням – часте прання, вигоряння на сонці.
Тож ідеальним вибором стане вибір натуральної бавовни, а забарвлення вже вибирайте собі до душі.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зачіски на літо.
Ольга Коломоєць