Статистика коронавірусу за 3 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.

Коронавірус – інтерактивна карта

Коронавірус в Україні – статистика МОЗ

Станом на 3 липня травня в Україні зафіксовано 46 763 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 876 нових випадків.

В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1212, одужало 20 558 осіб.

Статистика по областях станом на ранок 3 липня така:

Вінницька область — 1915 випадків;

Волинська область — 2571 випадок;

Дніпропетровська область — 1103 випадки;

Донецька область — 599 випадків;

Житомирська область — 1435 випадків;

Закарпатська область — 3126 випадків;

Запорізька область — 579 випадків;

Івано-Франківська область — 2544 випадки;

Кіровоградська область — 653 випадки;

м. Київ — 5347 випадків;

Київська область — 2702 випадки;

Львівська область — 5883 випадки;

Луганська область — 84 випадки;

Миколаївська область — 450 випадків;

Одеська область — 1792 випадки;

Полтавська область — 322 випадки;

Рівненська область — 3950 випадків;

Сумська область — 304 випадки;

Тернопільська область — 1990 випадків;

Харківська область — 2255 випадків;

Херсонська область — 195 випадків;

Хмельницька область — 822 випадки;

Чернівецька область — 4935 випадків;

Черкаська область — 653 випадки;

Чернігівська область — 554 випадки.

Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.

Станом на ранок 3 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 3 липня 2020 року у світі зафіксовано 10 871 262 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 739 тис. з них у США, понад 1 млн 496 тис. – у Бразилії, 660 тис. у Росії, понад 625 тис.— в Індії)

Понад 5 млн. 754 тис. осіб уже одужали. Втім, 521 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.