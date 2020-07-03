Статистика коронавірусу за 3 липня – інтерактивна карта

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 3 липня 2020 року. Щоб завжди бути в курсі останніх новин, радимо слідкувати за ситуацією онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Коронавірус в Україні – статистика МОЗ
Станом на 3 липня травня в Україні зафіксовано 46 763 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 876 нових випадків.
В Україні летальних випадків через Covid-19 — 1212, одужало 20 558 осіб.
Статистика по областях станом на ранок 3 липня така:
Вінницька область — 1915 випадків;
Волинська область — 2571 випадок;
Дніпропетровська область — 1103 випадки;
Донецька область — 599 випадків;
Житомирська область — 1435 випадків;
Закарпатська область — 3126 випадків;
Запорізька область — 579 випадків;
Івано-Франківська область — 2544 випадки;
Кіровоградська область — 653 випадки;
м. Київ — 5347 випадків;
Київська область — 2702 випадки;
Львівська область — 5883 випадки;
Луганська область — 84 випадки;
Миколаївська область — 450 випадків;
Одеська область — 1792 випадки;
Полтавська область — 322 випадки;
Рівненська область — 3950 випадків;
Сумська область — 304 випадки;
Тернопільська область — 1990 випадків;
Харківська область — 2255 випадків;
Херсонська область — 195 випадків;
Хмельницька область — 822 випадки;
Чернівецька область — 4935 випадків;
Черкаська область — 653 випадки;
Чернігівська область — 554 випадки.
Статистика Covid-19 в АР Крим та у місті Севастополя відсутня.
Станом на ранок 3 липня 2020 року до Центру надійшло 1249 повідомленнь про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 92 421 повідомлення про підозру на COVID-19.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 3 липня 2020 року у світі зафіксовано 10 871 262 випадки захворювання на коронавірус (понад 2 мільйони 739 тис. з них у США, понад 1 млн 496 тис. – у Бразилії, 660 тис. у Росії, понад 625 тис.— в Індії)Також по темі: Коронавірус не зникне ніколи?! Нові припущення учених Коли з’явиться вакцина від коронавірусу Учені назвали нові симптоми коронавірусу
Понад 5 млн. 754 тис. осіб уже одужали. Втім, 521 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
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