Як приготувати морозиво вдома: 3 прості рецепти

Прості рецепти смачного домашнього морозива, спробувавши яке ви більше не купуватимете цей смаколик у магазині.

Рецепти домашнього морозива

Домашній пломбір – рецепт

Інгредієнти:

Вершки 35% – 0,5 л.

Яйця – 5 шт.

Цукор – 200 гр.

Приготування:

1. Яйця з цукром ретельно збий міксером. Маса повинна збільшитися вдвічі.

2. Холодні вершки збивай міксером приблизно 5 хвилин. Починай з маленької швидкості, поступово збільшуй обороти.

3. Акуратно змішай яєчну масу з вершками.

4. Розлий по формочках.

5. Постав у морозилку на 5-8 годин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Рита (@ms.mague) 22 Июн 2020 в 6:37 PDT

Домашнє фруктове морозиво – рецепт

Індігрієнти:

Полуниця – 400 г.

Банан – 2 шт.

Молоко – 200 г.

Приготування:

1. Поклади в чашу блендера банан і полуницю і перебий до однорідності.

2. Додай молоко і ще раз перебий.

3. Розклади у формочки, встав палички та постав у морозильну камеру на 2-3 години.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Соля Радюк (@_solchuk_) 21 Июн 2020 в 11:00 PDT

ПП-морозиво без цукру та молока

Інгредієнти:

Фініки – 30 г.

Банан – 140 г.

Какао – 10 г.

Вода – 20-50 мл.

Приготування:

1. Фініки залий окропом на 30 хвилин, після цього дістань із них кісточки

2. Банан почисть, поріж на шматки і заморозь.

3. Склади всі інгредієнти в блендер, подрібни до однорідної маси – і одразу ж подавай на стіл.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Т (@mari.trener) 22 Июн 2020 в 2:12 PDT

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі рецепти лимонадів.

Фото: Pixabay

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