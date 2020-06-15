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ICTV / Ранок / Що почитати: ТОП книжок від телеведучого Антона Равицького / 15.06.2020 17:45
15.06.2020 17:45
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Що почитати: ТОП книжок від телеведучого Антона Равицького


Які книги варто почитати – добірка цікавих і корисних книг від ведучого телеканалу ICTV Антона Равицього.

Телеведучий Антон Равицький намагається читати всі цікаві книжкові новинки, щомісяця прочитує 10-12 книг. Аби тобі не довелося нудьгувати вдома, він склав власний ТОП-7 книжок, які скрасять тобі карантин.

Найкращі книжки – ТОП-7 від Антона Равицького

Щоденник чумного року

Автор: Данієль Дефо

Для обміну прогресивним досвідом і підняття духу в самоізоляції хапайте прекрасну недооцінену класику. Автора книги про пригоди Робінзона Крузо знають всі, але ж він написав не один твір.

Цей роман ще цікавіший. Тому що одна справа – це весело обживатися на теплому острові в приємній компанії кози і П’ятниці, і зовсім інша – виживати в охопленому чумою Лондоні 1664 року.

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Вай-фая немає, бігти нікуди, зайві контакти небезпечні. Практично наша реальність. Ситуацію про побут британської столиці того часу Даніель Дефо описав так докладно і безпристрасно, що налякав навіть сучасників.

Так що накапайте собі настойки ехінацеї, продезінфікуйте крісло і приступайте до читання – нас відправила на карантин не перша епідемія в історії людства.

 

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Публикация от (@drawing_in_books_ks)

Місто і місто

Автор: Чайна М’євіль

Щоб відпочити від нашого дивного світу, пориньте в світ ще більш дивний. Британський письменник-фантаст Чайна М’євіль створив дивовижну роздвоєну реальність свого роману Місто і місто, реальність сюрреалістичну і максимально звичайну одночасно.

Майже нуарний детектив про сищика-одинака на ваших очах перетворюється в містичну притчу, яка торкається дуже серйозних питань.

Ви можете просто стежити за розслідуванням одного вбивства в двох дивних містах на околиці Європи, а можете замислитись про ті табу і розділяючі фактори, які створюють нашу з вами реальність.

Чайна М’євіль – бакалавр з соціальної антропології, магістр економіки і кандидат наук в галузі міжнародних відносин; гра його розуму створила багатогранний міні-всесвіт, який цікаво розглядати, розгадувати і вивчати.

 

 

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Публикация от Фантастика,бестселлеры,новинки (@fanzon_portal)

Кувала зозуля

Автор: Джоанн Роулінг

Ви любите книги Джоанн Роулінг? Літературна мама Гаррі Поттера не захотіла спочивати на лаврах і вирішила підкорити новий жанр.

Під псевдонімом Роберт Гелбрейт вона створила вже чотири детективні романи про пригоди колишнього військового, а тепер лондонського детектива Корморана Страйка. Якщо починати, то по порядку, з першої книги циклу, Кувала зозуля.

Налийте собі добру пінту елю і вирушайте на вулиці британської столиці, щоб дізнатися правду про самогубство, а, можливо, вбивство юної моделі.

Від респектабельних районів міста до відвертих нетрів, ви з героєм цього практично класичного детектива важкою ходою дійдете до розв’язки історії і зрозумієте, яким різноманітним талантом володіє письменниця, а ще зрозумієте, що найстрашніші монстри живуть у людей в головах.

 

 

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Публикация от Ola Drahanchuk(@eslavasabio)

Як розмовляти будь з ким, будь-коли і будь-де

Автор: Ларрі Кінг

У нашому затишному 21 столітті листувань в месенджерах мистецтво живого спілкування тримається практично на одних голосових повідомленнях.

А ще ж зовсім недавно, наприкінці 20 століття, планетою бігали динозаври жанру інтерв’ю.

Одним з найбільших представників, на мій погляд, є Ларрі Кінг. За 25 років шоу Larry King Live американський радіо- і телеведучий провів більше ніж 50 тисяч інтерв’ю з найвідомішими співрозмовниками свого часу.

Президенти і актори, зірки спорту і вчені – Ларрі Кінг вмів підібрати ключ, який відкривав серця до кожного гостя, показуючи його відверто і чесно, вмів будував спілкування максимально цікавим для всіх.

Таке вміння може бути корисним не лише для журналістів, а й для всіх, хто прагне навчитися комунікації з незнайомцями.

Прислухайтеся до порад людини, яка розговорила десятки тисяч і забудьте про незручні паузи та кострубаті знайомства. Або хоча б зрозумієте, як можна вчасно і легко закінчити розмову.

 

 

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Публикация от Оля Леонова Книгозалежна (@helga_reads)

Проблема трьох тіл

Автор: Лю Цисінь

Роман Проблема трьох тіл – це наукова фантастика здорової людини. Ніяких тобі чарівних вундервафлів (літаючих танків, підводних літаків та підземних човнів) – лише фізика, астрофізика і трішки філософії.

Які можливості ховаються за порогом наступного наукового ривка? Чи не є людство більшим злом, ніж ті загрози, яким воно протистоїть? Контакт з позаземним розумом – це можливості і розвиток чи неминуче знищення нашої цивілізації? Деякі проблеми можуть не мати рішення, але іноді досить перебувати в його пошуку.

Перша книга трилогії Пам’ять про минуле Землі стала кращим фантастичним романом 2015 року.

Твір, прочитавши який, фраза: «Ми не одні у Всесвіті» –  вже не буде для вас такою оптимістичною.

Наливайте порцію байцзю, якщо знайдете, так легше впоратися з відчуттям, що вороги поруч, і вони спостерігають.

 

 

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Публикация от Олександра Шапка (@oleksandrashapka)

Кодове ім’я Вілланель

Автор: Люк Дженнінгс

Роман Кодове ім’я Вілланель починався в 2014-2016 роках як серія інтернет-оповідань. Пізніше автор об’єднав їх у першу книгу, потім написав другу.

На їх основі зняли серіал Вбиваючи Єву, і ось-ось з’явиться фінальний роман трилогії.

Так що ви ідеально встигаєте прочитати і переглянути всі інкарнації цього шпигунського трилера, який, при всій серйозності сюжетних перепетій, абсолютно не приховує іронічної глузливої посмішки.

Чим завершиться взаємне переслідування чарівної кілерші-соціопатки і харизматичної агентки британської контррозвідки? Яким чином їх занесе в центр і колиску цивілізації: українську Одесу?

У вас є час, щоб з’ясувати! Відкупорюйте шампанське, це хоч і кривавий, але легкий жанр.

 

 

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Публикация от Ольга (@olgalivkut)

Дорога

Автор: Кормак Маккарті

Роман сучасного класика, американця Кормака Маккарті «Дорога» – не перша і точно не остання історія, герої якої йдуть до моря. Можливо, це навіть не найкраща книга автора.

Особисто мені більше сподобалась його Старим тут не місце. Але є щось, що зачаровує у тому, як безіменні батько і син кілька місяців рухаються територією колишніх Сполучених Штатів.

Неназвана катастрофа спустошила світ, знищила більшість людей і тварин. А ці дві маленькі фігури бредуть безкрайніми просторами до останньої константи: моря, обіцянок нового, кращого життя.

Налийте в долоні антисептику, згадайте світ до карантину, уявіть яким він буде після, і приємного вам читання!

 

 

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Публикация от Евгения (@evgeshastroeva)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про улюблені книги знаменитостей.

Фото: Pixabay

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Теги: Антон Равицький, книги
15.06.2020 17:45



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