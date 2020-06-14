Петрів піст 2020: звичаї та заборони

Що можна та заборонено робити під час Петрівського посту.

Петрів або Апостольський піст є одним із найперших літніх постів. У народі його називають ще Петрівка.

Піст запроваджений на честь апостолів Петра та Павла.

Дата початку – непостійна, уцьому році це 15 червня. А от закінчується цей піст завжди 11 липня – перед днем пам’яті двох святих апостолів Петра та Павла.

Таким чином, у 2020 році Петрів піст триватиме 27 днів.

Ранок у Великому Місті розповість тобі про традиції, що можна та заборонено робити у цей період.

Традиції та заборони на Петрів піст-2020

Що не можна робити

Петрів піст вважається не суворим. Проте і він має ряд своїх заборон. У цей період не можна:

– Шити

– Стригтись

– Давати та брати у борг

– Гуляти весілля

– Пити алкоголь та курити

– Сваритись

– Їсти м’ясо, молоко та яйця

– У середу та п’ятницю їсти рибу. У ці дні тижня можна споживати тільки хліб та воду.

Що дозволено

Петрів піст має свої особливості, і тому певні заборони, які є у інші пости – знімаються. Зокрема, у цей період:

– Майже у всі дні дозволяється їсти рибу. Оскільки, апостол Павло народився у сім’ї рибалки та вважається покровителем рибалок.

– Загалом у раціон входить зелень, різні крупи, гриби та ягоди.

Традиції

Петрів або Апостольський піст має цікаві традиції.

Інколи у цей період можна пекти рибники – це риба, запечена у тісті. Також традиційними стравами у Петрів піст вважаються пісний борщ, холодна пісна окрошка та холодник – суп на кислому квасі.

Віряни перш за все вірять, що будь-який піст, у тому числі й Петрів, це період, коли можна очиститись та присвятити себе Богу, а не тільки дієта. Тому лише тобі обирати, дотримуватись правил чи ні.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вихідні у червні.

Фото: Pixabay

Дарина Реготун

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