На українців знову чекає жорсткий карантин?

Актуальна ситуація по коронавірусу в Україні та світі – усі важливі подробиці.

683 нових хворих на короновірусну інфекцію за добу і двадцять одне обірване життя всього за 24 години. І в цьому винні самі українці.

Подивіться, що відбувається навколо вас! Ми всі вийшли з карантину! Ми всі вирішили, що його вже не існує, що такої загрози, як COVID-19, немає! Просто подивіться на цифри, які кожного дня ми фіксуємо. Не тільки на кількість хворих. Подивіться на летальні випадки: вчора 23 людини, сьогодні – 21 людина. Це ж не просто цифри. Це конкретні люди, які померли від такого ворога як COVID -19, – зазначає Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Всього в Україні майже 30 тисяч людей заразились коронавірусом, більше 850 – померли. Зростання кількості хворих і недотримання людьми елементарних правил будуть мати свої наслідки, кажуть у МОЗ. Міністр заявив, що збирається пропонувати «певні заходи».

Чи буде це знову жорсткий карантин, наразі невідомо. Однак людям потрібно схаменутися і зрозуміти, що, якщо ми будемо нехтувати носінням масок, соціальною дистанцією та елементарними правилами гігієни, то знову опинимось під замком.

Не зважаючи на те, що ситуація з пандемією в Україні щодня набирає обертів, з 10 червня знову послабили карантинні заходи. Дозволили роботу готелів, а також проводити культурні заходи. Щоправда, не всюди. Все більше областей не готові до послаблень.

Ми маємо сьогодні декілька областей, які не дотягують сьогодні до показника інцидентності – 12 на 100 тисяч населення, і його перевищують. Зокрема, це Київ, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Рівненська і Чернівецька області. Це ті області, які з сьогоднішнього дня не можуть застосувати черговий етап пом’якшення карантину, – говорить головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

Більше того, з 15 червня Кабмін дозволив міжнародне авіасполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України. Зокрема, відновлення авіаперельотів найближчим часом планується з Азербайджаном, Болгарією, Грузією, Туреччиною та Кіпром.

А от країни Європи не поспішають відкривати авіасполучення з Україною саме через нестабільну ситуацію із захворюванням. До прикладу, Німеччина закликала утриматися від поїздок в Україну та ще понад 160 держав за межами ЄС щонайменше до 31 серпня.

І хоча країни Європейського Союзу думками вже вийшли з пандемії, у Всесвітній організації охорони здоров’я підкреслюють, що розслаблятися зарано. Хоч і виглядає, що COVID-19 почав відступати з Європи, насправді це ілюзія, створена загостреннями на інших континентах.

Хоча ситуація в Європі, начебто, покращується, глобально вона погіршується. За 9 останніх днів зафіксовано понад 100 тисяч випадків. Вчора зареєстровали понад 136 тисяч випадків. Майже 75% випадків вчорашнього дня надходять з 10 країн, переважно в Америці та Південній Азії, – говорить глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

Загалом, станом на 11 червня у світі майже 7,5 мільйонів заражених коронавірусом, понад 400 тисяч людей – померли.

Більше про ситуацію з коронавірусом в Україні та світі дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому зростає кількість хворих коронавірусом.

Фото: Unsplash

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