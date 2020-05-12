Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Як не заразитися на коронавірус у салоні краси: дієві поради / 12.05.2020 16:50
12.05.2020 16:50
Поділитися

Як не заразитися на коронавірус у салоні краси: дієві поради


Як ходити в салон краси або перукарню під час карантину: правила, які допоможуть не заразитись.

З 11 травня в Україні відновили свою роботу салони краси, барбершопи і перукарні. Як безпечно привести себе в порядок і при цьому не заразитися на коронавірус? Ранок у Великому Місті підкаже.

Якщо вирішиш відвідати перукарню або салон краси, уважно підходь до його вибору. Вирушай тільки до того закладу, де дотримуються всіх заходів безпеки. Економія в цьому випадку може призвести до ще більших втрат – і не лише матеріальних.

Також по темі: Жіноча стрижка вдома: як самостійно підстригти кінчики волосся Як підстригти чоловіка самостійно: зачіска в домашніх умовах Послаблення карантину: чому це може обернутися катастрофою?

Тож, аби не заразитися на коронавірус у салоні краси під час стрижки або манікюру, дотримуйся простих, але дієвих правил.

Як не заразитися коронавірусом у перукарні

1. Вибирай лише той салон, де відвідувачі приймаються за попереднім записом, а не у порядку живої черги. Це дозволяє розподілити потік людей і уникнути натовпу. А отже – ризик заразитися буде менше.

2. Під час телефонного запису обов’язково уточни у адміністратора такі моменти:

  • Чи проводиться температурний скрінінг персоналу?
  • Чи працюють майстри у масках та рукавичках (а в ідеалі – ще й у спеціальних захисних халатах)?
  • Як, чим і як часто обробляється приміщення (зокрема, дверна ручка, манікюрний стіл та перукарські крісла, інструменти та інші поверхні)? Чи проводиться кварцування?
  • Як часто провітрюється салон чи перукарня?
  • Скільки людей одночасно буде находитися у приміщенні разом із тобою?

3. У салоні першою справою помий руки з милом або ретельно оброби їх антисептиком. В ідеалі, флакон із санітайзером має висіти на вході у перукарню чи салон.

салон краси фото

4. Звісно ж, під час процедур ти маєш бути в масці. Ти і так це знаєш, але нам не складно ще раз нагадати 🙂

5. Якщо тобі доводиться чекати своєї черги в холі – відмовся від звичного гортання брошур і журналів. На них може бути вірус, який залишили попередні відвідувачі.

6. По можливості, відмовся від споживання чаю, кави чи інших продуктів харчування у салоні краси. Якщо все ж таки дуже хочеш почаювати – проси зробити тобі напій в одноразовому посуді.

7. Намагайся поменше розмовляти з майстром, адже під час розмови у віруса більше шансів розлетітися кімнатою. Тож коротко обговори основні моменти зачіски або дизайну манікюру – і більше ніяких теревенів.

8. Розмовляти віч-на-віч у жодному разі можна: всі обговорення потрібно вести тільки через дзеркало.

перукарня фото

9. Роби тільки найнеобхідніші процедури: від додаткових послуг типу масажу голови під час карантину краще відмовитись. Намагайся зменшити контакти і час, проведений у салоні до мінімуму.

10. Не соромся вимагати від салону дотримання усіх заходів безпеки, адже від цього залежить твоє здоров’я і навіть життя.

Приводь себе в порядок безпечно та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар стрижок на травень 2020.

Фото: Pixabay

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: карантин, коронавірус, стрижка
12.05.2020 16:50



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати