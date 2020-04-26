Календар риболова на травень 2020 – коли буде найкращий улов

Плануєш порибалити у травні? Ранок у Великому Місті приготував для тебе зручний і достовірний місячний календар риболова.

Читай і зберігай собі, щоб знати, коли найкраще ловитиметься риба.

Тільки не порушуй карантин – вирушати на рибну ловлю варто лише після його закінчення. Тим паче, що найкраще клювати буде якраз наприкінці місяця.

Календар риболова на травень 2020

Найкращий кльов: 10, 11, 12, 13, 25, 26, 27, 28, 29, 30 травня

Хороший кльов: 1, 2, 9, 14, 15, 16, 24, 31 травня

Середній кльов: 3, 8, 17, 23 травня

Не клюватиме: 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22 травня

Найкраще рибалити у той час, коли риба знаходиться в активному стані – на світанку, на заході сонця і коли на небі повний місяць.

А от уникати рибної ловлі бажано тоді, коли дме північний вітер.

Тепер ти знаєш, коли найкраще клюватиме у травні 2020 року. Користуйся календарем риболова та читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми публікували місячний календар на травень.

Фото: Pixabay

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