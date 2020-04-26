Коронавірус 26 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 26 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.

Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 26 квітня 2020 року.

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Коронавірус – інтерактивна карта

Станом на сьогодні, 26 квітня, в Україні зафіксовано 8617 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 492 нових випадки.

До Центру надійшло 873 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24 842.

Статистика по областях станом на ранок 26 квітня така:

Вінницька область — 388 випадків;

Волинська область — 241 випадок;

Дніпропетровська область — 292 випадки;

Донецька область — 29 випадків;

Житомирська область — 348 випадків;

Закарпатська область — 329 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 731 випадок;

Кіровоградська область — 323 випадки;

м. Київ — 1188 випадків;

Київська область — 542 випадки;

Львівська область — 348 випадків;

Луганська область — 29 випадків;

Миколаївська область — 111 випадків;

Одеська область — 220 випадків;

Полтавська область — 172 випадки;

Рівненська область — 508 випадків;

Сумська область — 95 випадків;

Тернопільська область — 607 випадків;

Харківська область — 147 випадків;

Херсонська область — 87 випадків;

Хмельницька область — 70 випадків;

Чернівецька область — 1341 випадок;

Черкаська область — 257 випадків;

Чернігівська область — 32 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на 09.00 26 квітня летальних випадків 209, одужали 840 осіб.

Коронавірус у світі – статистика

Станом на 26 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 898 082 випадки захворювання на коронавірус (понад 939 тисяч з них у США, понад 223 тисяч – в Іспанії, понад 195 тисяч в Італії)

Понад 822 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 203 тис. випадків, на жаль, стали летальними.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу

Фото: Unsplash

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