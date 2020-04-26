Коронавірус 26 квітня – інтерактивна карта та статистика

Коронавірус в Україні і світі станом на 26 квітня – інтерактивна карта та свіжі дані.
Статистика по коронавірусу в Україні та світі станом на 26 квітня 2020 року.
Слідкуй за останніми новинами про розповсюдження COVID-19 онлайн за допомогою інтерактивної карти.
Коронавірус – інтерактивна карта
Станом на сьогодні, 26 квітня, в Україні зафіксовано 8617 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. За добу було зафіксовано 492 нових випадки.
До Центру надійшло 873 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 24 842.
Статистика по областях станом на ранок 26 квітня така:
Вінницька область — 388 випадків;
Волинська область — 241 випадок;
Дніпропетровська область — 292 випадки;
Донецька область — 29 випадків;
Житомирська область — 348 випадків;
Закарпатська область — 329 випадків;
Запорізька область — 182 випадки;
Івано-Франківська область — 731 випадок;
Кіровоградська область — 323 випадки;
м. Київ — 1188 випадків;
Київська область — 542 випадки;
Львівська область — 348 випадків;
Луганська область — 29 випадків;
Миколаївська область — 111 випадків;
Одеська область — 220 випадків;
Полтавська область — 172 випадки;
Рівненська область — 508 випадків;
Сумська область — 95 випадків;
Тернопільська область — 607 випадків;
Харківська область — 147 випадків;
Херсонська область — 87 випадків;
Хмельницька область — 70 випадків;
Чернівецька область — 1341 випадок;
Черкаська область — 257 випадків;
Чернігівська область — 32 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Станом на 09.00 26 квітня летальних випадків 209, одужали 840 осіб.
Коронавірус у світі – статистика
Станом на 26 квітня 2020 року у світі зафіксовано 2 898 082 випадки захворювання на коронавірус (понад 939 тисяч з них у США, понад 223 тисяч – в Іспанії, понад 195 тисяч в Італії)Також по темі: Чого коштуватиме Україні пандемія коронавірусу Коронавірус – це міф? Головний лікар про пандемію Хороші новини під час пандемії: як коронавірус допомагає творити добро
Понад 822 тис. осіб вже одужали. Втім, понад 203 тис. випадків, на жаль, стали летальними.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що робити, якщо у вас є симптоми коронавірусу
Фото: Unsplash