Фільми про епідемію, які можна подивитись на карантині

Топ-5 фільмів про епідемії, які можна подивитись під час карантину.

Вся Україна зараз вимушена сидіти вдома через поширення коронавірусу. А що допоможе нам зрозуміти ситуацію, яка зараз відбувається?

Звичайно, це фільми про епідемії.

Ранок у Великому Місті зробив для тебе таку підбірку кінострічок. Давай зануримось у карантинний режим та зрозуміємо вірус краще.

Топ-5 фільмів про епідемії

Останнє кохання на Землі (2011)

Рейтинг IMDb: 7,1

Чи можливо піддатись світлому почуттю кохання та радіти кожному моменту життя, коли навколо панує епідемія та паніка?

Головні герої фільму Останнє кохання на Землі доведуть, що тільки це нас і може тримати на плаву.

Адже хто підтримає найбільше, як не кохана людина? Особливо тоді, коли людство повільно втрачає відчуття. Спочатку вони перестають чути, бачити, не можуть смакувати страви та поступово перестають себе контролювати.

Зараження (2011)

Рейтинг IMDb: 6,7

В цьому фільмі ти не побачиш зараження вірусом, який перетворює всіх у ходячих мерців. Режисер та сценарист намагались відтворити все максимально реалістично.

Люди починають хворіти на просту застуду, яка переходить в лихоманку, кому та згодом призводить до смерті.

Лікарі та вчені намагаються подолати страшну хворобу, а суспільство все більше панікує. Щось таки нагадує, так?

За допомогою цього фільму ми зможемо подивитись на себе збоку та зрозуміти, що потрібно робити, щоб усе повернулось на свої місця.

Епідемія (1995)

Рейтинг IMDb: 6,6

У Північну Каліфорнію із Заїра контрабандою завезли мавпочку, яка була носієм смертельного вірусу. На жаль, вона заразила ним людину.

І тепер хвороба поширюється людством. Попри намагання медиків, вилікувати пацієнтів ніяк не вдається.

Єдиний вихід – це вакцина. Та чи вдасться ученим зробити науковий прорив та врятувати людство?

Носії (2009)

Рейтинг IMDb: 6,0

Америка спустошена епідемією. Четверо молодих людей вирішують поїхати в спокійне місце біля узбережжя, де знаходиться їхній будинок. Там пересидіти поширення хвороби та врятувати свої життя.

Проте попереду довга дорога. А на шляху їм траплятиметься безліч людей, які благатимуть про допомогу.

Головне завдання тут – наступити на шию власному милосердю та врятувати свої життя. А для цього не можна допомагати абсолютно нікому, окрім себе.

Вірус (18+) (2016)

Рейтинг IMDb: 5,5

Все починається із загадкового китайського вірусу, який через туристку потрапляє до Америки. З появою перших хворих, влада одразу ж запроваджує жорсткий карантин.

Проте молодь, в перший же день порушує заборону та влаштовує вечірку.

Якби вони знали, що це наразило їх на жахливу небезпеку, і кожен з них може бути вже хворим.

Емма та Стейсі теж були там. Хоча до цього батько-науковець попередив їх про загрозу. Одна з них захворіє, а іншій доведеться робити тяжкий вибір – рятувати себе чи сестру.

Фільми та серіали про епідемії – це не спосіб нас залякати. Вони зроблені для того, щоб показати, як люди можуть діяти в паніці та до яких жахливих наслідків це може призводити.

Проте коли людство починає дотримуватись необхідних заходів, то все закінчується добре.

Тому залишайся вдома та часто мий руки. Разом ми обов’язково переможемо і нашу пандемію.

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі фільми всіх часів та народів.

Фото: IMDb

Дарина Реготун

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