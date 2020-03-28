Як захистити комп’ютер від вірусу під час пандемії

Яких правил потрібно дотримуватись, щоб вберегти свій комп’ютер від хакерів.

Керівник інформаційної безпеки ВООЗ Флавіо Джо повідомив, що останнім часом зросла кількість кібератак на організацію. Усі вони були невдалими.

Проте експерти також зазначають, що небезпека є і для звичайних інтернет-користувачів. Адже багато людей перейшло на дистанційну роботу. Отже, і ризиків стало більше.

Як діють злочинці

Зловмисники використовують комп’ютер для виманювання облікових даних користувачів, поширення вірусних програм, викрадення грошей з банківських рахунків та карток чи навіть із метою шпигування.

Часто на електронні пошти користувачів надсилають фішингові листи від нібито авторитетних організацій, державних чи фінансових установ.

Всередині таких «листів щастя» насправді містяться заражені файли чи посилання, за якими вам наполегливо рекомендують перейти.

Мовляв, якщо проігноруєте повідомлення, то так і не дізнаєтеся життєво важливу інформацію. Наприклад, як вилікуватися від коронавірусу чи якою є нібито справжня кількість інфікованих COVID-19 у світі.

Як захиститись від кібератак

Щоб не потрапити в пастку шахраїв, варто дотримуватись простих правил:

Перед тим, як завантажувати файл, перевірте його на орфографічні помилки. Не надсилайте свою конфіденційну інформацію. Якщо нічого підозрілого не помітили та завантажили файл, не поспішайте його відкривати. Перевірте розширену назву документу – вона не має викликати підозр. Регулярно оновлюйте програмне забезпечення. Для того, щоб захистити себе від хакерів, коли ви працюєте віддалено, потрібно взяти всі контакти системних адміністраторів вашої компанії. Тому, якщо вам прийде лист від нібито працівника підприємства, на якому ви працюєте, але цього контакту у вас немає, знайте – це шахраї. Завжди спирайтесь на здоровий глузд та перевіряйте всю інформацію.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про афери в соцмережах і чому люди вірять усьому, що пишуть.

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