Надзвичайний стан під час пандемії: що зміниться, якщо його запровадять

У світі налічується вже понад 362 тисячі інфікованих COVID-19. З кожним днем ця цифра, як і кількість загиблих, росте.

Уряди різних країн намагаються зупинити пандемію за рахунок впровадження карантинних заходів, не виняток і Україна.

Режим надзвичайної ситуації ввели в Чернівецькій, Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Донецькій, Тернопільській, Черкаській, Харківській та Київській областях, а також у місті Києві.

Проте це не є достатньо ефективним і чимало українців не дотримуються правил карантину.

Тому обговорюють введення в Україні надзвичайного стану.

Надзвичайна ситуація та надзвичайний стан – у чому відмінність

Варто зауважити, що надзвичайний стан передбачає запровадження ще жорсткіших методів, ніж надзвичайна ситуація.

Уже було переведено більшість громадян на віддалену роботу, закриті майже всі сфери послуг, окрім магазинів та аптек.

Також не працює метро, а в Києві припинили транспортні пасажирські перевезення.

Що буде заборонено під час надзвичайного стану

Під час надзвичайного стану людям можуть заборонити покидати домівки. Виходити можна буде тільки в аптеку чи магазин.

На вулиці дозволятиметься бути лише людям, які фактично зайняті на виробництві, на підприємствах критичної інфраструктури енерго, водоканалів, а також ті, хто працюють у лікарні чи поліції.

Надзвичайний стан може передбачати заборону на виїзд із населеного пункту, навіть на приватному автомобілі.

Також у законодавстві прописано, що в такій ситуації дозволяється посилене патрулювання вулиць.

Тут експерти закликають не вірити тому, що поліції буде все дозволено і вони діятимуть протиправно.

Проте на даний момент про запровадження в Україні надзвичайного стану тільки обговорюють.

Більше про це – дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи є вакцина від коронавірусу.

Головне фото: Unsplash

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