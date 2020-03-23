Як продезінфікувати смартфон і не нашкодити екрану: дієві методи

Існує безліч способів, як продезінфікувати смартфон і при цьому не пошкодити екран. Усі їх потрібно знати, щоб захиститися від коронавірусу. Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найкращі методи і готовий розповісти все! Читай нижче.

Як продезінфікувати смартфон і не нашкодити екрану

Метод №1

Тобі знадобиться:

Клаптик м’якої тканини, головне, щоб не було ворсу. Підійде й мікрофібра, яка йде у комплекті з окулярами.

Антибактеріальні серветки

Спосіб використання:

Ретельно протри екран серветками, після чого насухо витри тканиною. Бачиш – усе просто, до того ж ще й економно!

Метод №2

Цей спосіб, мабуть, найпростіший, адже почистити екран можна спеціальними серветками для моніторів.

Вони й коштують недорого і продаються ледве не у кожному магазині.

Також ти можеш натрапити і на спеціальний розчин. Якщо будеш користуватися ним, то просто візьми мікрофібру, намочи краєчок тканини у рідині, а тоді протри сухою частиною екран.

Метод №3

Якщо у тебе сучасний водонепроникний гаджет, то його екран спокійно можна промити у проточній воді з милом.

Не варто його занурювати повністю, достатньо буде підставити під струю. Після цього не забудь витерти телефон.

Щоб видалити бруд у важкодоступних місцях, використовуй палички для вух або зубочистки.

Протирати чистим спиртом свій смартфон не варто, адже ти можеш йому нашкодити.

Метод №4

Візьми спирт і воду. Змішай їх у пропорціях 40 на 60. Змочи серветку і протри нею екран.

Цей спосіб добре продезінфікує поверхню телефона. Як альтернативу усьому вищеперерахованому, можеш використовувати мильну воду.

І пам’ятай, дезінфікувати смартфон потрібно хоча б раз на день, адже він збирає величезну кількість бруду та бактерій.

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Фото: Unsplash

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