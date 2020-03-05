Що робити, якщо вас вигнали з маршрутки – важливі поради

Чому водії викидають пасажирів із маршруток та як захистити своє право на проїзд.

Те, що останнім часом коїться у наших маршрутках, це просто катастрофа. Водії нахабно викидають пасажирів із автобусів.

Ми маємо одразу кілька гучних скандалів. Наприклад, в Обухові на Київщині водій вигнав 9-річного хлопчика з маршрутки, який мав спеціальний жетон для безкоштовного проїзду, і той у темряві ішов пішки додому кілька кілометрів.

Або ж інша ситуація у Запоріжжі. Водій маршрутки вигнав пенсіонера, який хотів проїхати по посвідченню, зі словами: «Я бомжів возити не буду».

Що робити, якщо вас вигнали з маршрутки

Якщо вам відмовили у проїзді, звертайтесь до компанії перевізника. У кожному автобусі чи маршрутці повинна бути інформаційна табличка з усіма даними.

– Ми туди телефонуємо, повідомляємо відомості про маршрут, про те, хто водій, якщо водій назветься. А також державний номер чи номер, нанесений на самій маршрутці, і розказуємо про ті події, які відбулись, – рекомендує адвокат Віталій Собкович.

Звертайтесь до організацій, які займаються захистом прав споживачів та до Укртрансбезпеки.

Якщо на перевізника буде відразу кілька скарг, то йому загрожує додаткова перевірка від цих установ. За можливості зніміть інцидент на відео.

– Потрібно зафіксувати, хто це вчинив – фото/відео водія. Тому що на одному маршруті може працювати кілька водіїв. І досить доречно буде зберегти квиток, тому що за перевезення мають видавати квитки, – додав адвокат.

Якщо під час конфлікту з водієм ви травмувались, звертайтесь до поліції. Опишіть випадок у соцмережах, це створить суспільний резонанс і може вплинути на репутацію перевізника.

І пам’ятайте, недобросовісний водій не має права викинути вас із салону без законних на те підстав.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна повернути гроші за несправну техніку.

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