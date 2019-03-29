Як дурять на СТО: поширені афери, на які ми й досі ведемося

Як нас дурять на СТО? Як не купитись на махінації хитрющих майстрів та не заплатити гроші за деталі, які вам насправді ніхто не міняв?

Журналістка Марина Лишак та експерт з якості Максим Несміянов з’ясували, як уникнути обману на СТО, та вже готові розповісти вам.

Оглядайте авто разом із майстром

Спеціалісти рекомендують оглядати машину разом с майстром-приймальником. Нехай він оглядає авто у

«У вас тече супорт» – майже кожен водій чув цю фразу на СТО. Дуже часто ділки гаражного ремонту використовують цю махінацію. Ви навіть не помічаєте, як віртуозно вас в цю мить надурили. Нечистий на руки майстер нишком бризнув гальмівною рідиною зі шприца. І вуаля – супорт потік. Просто віртуозний фокусник, а не майстер!

Вимагайте, щоб вам повертали стару деталь

У жодному разі не ведіться, якщо вам кажуть: є вживані запчастин в чудовому стані, ми можемо вам поставити. Насправді вам ніхто нічого змінювати не буде! Протруть ганчірочкою ваш супорт, візьмуть з вас грошей, і всі залишаться задоволені!

Найпоширеніший вид “накрутки” вартості ремонту – у процесі роботи майстер нібито виявляє в вашому автомобілі кілька серйозних несправностей. У цьому випадку краще одразу звертатись до іншої фірми. Бо вам просто замінять справну деталь на аналогічну. І це ще у кращому випадку!

Такий метод найчастіше практикується в сервісах, де є власний склад запчастин.

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Оглядайте авто разом з майстром

Мастаки автосервісу також полюбляють дурити довірливих клієнтів під час заміни масла. Процедура звична. Увагу майже ніхто не звертає, що замість повної регламентної операції вам доливають мастило, після чого замінюють масляний фільтр.

Наполягайте на тому, щоб злив мастила відбувався при вас. Дізнатися, скільки його повинно вилитися, наприклад, з керівництва по експлуатації. Проконтролюйте, щоб вам залили штатне масло. Ємність повинна бути розкрита при вас.

Будьте уважні, не поспішайте відразу викладати гроші. Нехай майстер доведе, навіщо потрібно міняти ту чи іншу запчастину, пояснить і покаже несправність. Деталь повинна бути демонтована при вас. Вимагайте чіткого опису несправності, це обмежує можливості обману.

Ознаки надійної СТО:

Водія запрошують на перевірку або діагностику. Іноді безкоштовну.

Надають гарантію.

Підтримують чистоту і порядок на території.

Дозволяють стежити за ремонтом.

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