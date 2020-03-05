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ICTV / Ранок / Pianoбой пішов у народ: навіщо Дмитро Шуров пече торти / 05.03.2020 14:42
05.03.2020 14:42
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Pianoбой пішов у народ: навіщо Дмитро Шуров пече торти


Український музикант Дмитро Шуров вирішив випробувати на собі професію кондуктора.

8 березня в київському Палаці спорту пройде великий сольний концерт Дмитра Шурова на підтримку нового альбому Хісторі.

Напередодні сольника артист запустив рубрику «Pianoбой йде в народ» на своєму ютуб-каналі.

Готуючись до концерту у “Палаці Спорту” я замислився над тим, що народ знає, чим я займаюсь: ходить на концерти, стежить у соцмережах та ЗМІ. А я мало знаю, чим живе та займається народ. Тому, замість поїздки на Балі, я вирішив січневу відпустку провести, працюючи на справжніх роботах, на яких працюють тисячі українців, – розповів співак.

Що саме робитиме Шуров, щоразу визначає доля. Точніше, капелюх, у якому лежать листочки з назвою професії.

Pianoбой витягає один із них – і вирушає на нову роботу.

Раніше Дмитро вже спробував на собі ролі дояра, кондуктора, продавця м’яса і квітів.

Цього разу він випробував професію кондитера і приготував свій перший у житті торт.

За перевтіленням Pianoбой можна слідкувати на його офіційному ютуб-каналі.

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Теги: Pianoboy, музика
05.03.2020 14:42



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