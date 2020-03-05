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ICTV / Ранок / Модний педикюр на весну 2020: тренди та ідеї дизайну / 05.03.2020 12:35
05.03.2020 12:35
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Модний педикюр на весну 2020: тренди та ідеї дизайну


Хочеш зробити модний педикюр на весну 2020 і не знаєш, який дизайн обрати?

Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди весняного педикюру, аби твої ніжки виглядали ідеально.

Читай і зберігай.

Модний педикюр на весну 2020

Однотонний педикюр 2020

Однотонний педикюр ніколи не вийде з моди, адже його можна зробити вдома самостійно. Та й виглядає він стильно і дорого.

Радимо звернути увагу на такі кольори:

• Синій
• Кораловий
• Червоний
• Шоколадний
• Чорний
• М’ятний

Також варто подумати про те, щоб кольори манікюру і педикюру добре поєднувалися між собою. Але співпадати вони не повинні.

Часи, коли ми жінка мала фарбувати нігті на руках і ногах в один і той самий колір – давно пройшли.

 

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Публикация от Маникюр Педикюр-г.Чернигов (@marlevchenko_nail)

 

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Публикация от elena_nogotkova (@nails_by_helena_)

 

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Публикация от Анапа(@tatianaandriichak)

Ніжні стрази в педикюрі 2020

Тренди нового сезону нарешту дозволяють відійти від лаконічного дизайну та внести у свій образ трішки блиску. На допомогу приходять стрази.

Коли блискіток небагато, вони ніжно виглядають на нігтях і роблять твій образ витонченим і тендітним.

Але грань між вишуканістю і вульгарністю – дуже тонка, тож тут головне знати міру та не переборщити з блискучими камінцями.

 

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Публикация от olabay (@olabay4440)

 

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Публикация от Маникюр Чертаново МСК (@elena_nogty)


Розкішне омбре

Градієнт та омбре з м’якими переливами відтінків – справжній хіт весни 2020.

Чудово виглядатиме як горизонтальне, так і вертикальне омбре. Особливо якщо ти надаш перевагу ніжним пастельним відтінкам.

 

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Публикация от МАНИКЮР ТВОЕЙ МЕЧТЫ ЗДЕСЬ (@pronails.studio)

 

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Публикация от olabay (@olabay4440)

Акварельний педикюр 2020

Пейзажі, абстракція, квіти і навіть портрети на твоїх нігтях – чого тільки не пропонує трендовий neil-арт 2020!

Якщо не боїшся експериментів і хочеш здивувати подруг, чудовим вибором для тебе стане акварельний педикюр.

Щоправда, вартість такого шедевра буде вище, ніж звичайне однотонне покриття або стемпінг.

 

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Публикация от Маникюр (@marina_fomenkova_beauty_studio)

 

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Публикация от Татьяна (@tycha7979)

Абстрактний дизайн

Весняний педикюр 2020 із абстрактним малюнком виглядатиме яскраво, і в той же час – лаконічно.

А отже – підійде як для шаленої вечірки, так і для офісних буднів.

Хіба це не те, що ти так давно шукала?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний весняний манікюр 2020.

Аліна Литвиненко

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Теги: модні тренди, педикюр
05.03.2020 12:35



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