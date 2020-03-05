Модний педикюр на весну 2020: тренди та ідеї дизайну

Хочеш зробити модний педикюр на весну 2020 і не знаєш, який дизайн обрати?

Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди весняного педикюру, аби твої ніжки виглядали ідеально.

Читай і зберігай.

Модний педикюр на весну 2020

Однотонний педикюр 2020

Однотонний педикюр ніколи не вийде з моди, адже його можна зробити вдома самостійно. Та й виглядає він стильно і дорого.

Радимо звернути увагу на такі кольори:

• Синій

• Кораловий

• Червоний

• Шоколадний

• Чорний

• М’ятний

Також варто подумати про те, щоб кольори манікюру і педикюру добре поєднувалися між собою. Але співпадати вони не повинні.

Часи, коли ми жінка мала фарбувати нігті на руках і ногах в один і той самий колір – давно пройшли.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Педикюр-г.Чернигов (@marlevchenko_nail) 10 Фев 2020 в 8:57 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от elena_nogotkova (@nails_by_helena_) 19 Май 2019 в 10:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анапа(@tatianaandriichak) 15 Июн 2019 в 4:03 PDT

Ніжні стрази в педикюрі 2020

Тренди нового сезону нарешту дозволяють відійти від лаконічного дизайну та внести у свій образ трішки блиску. На допомогу приходять стрази.

Коли блискіток небагато, вони ніжно виглядають на нігтях і роблять твій образ витонченим і тендітним.

Але грань між вишуканістю і вульгарністю – дуже тонка, тож тут головне знати міру та не переборщити з блискучими камінцями.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от olabay (@olabay4440) 27 Авг 2019 в 4:25 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Чертаново МСК (@elena_nogty) 26 Фев 2020 в 9:46 PST



Розкішне омбре

Градієнт та омбре з м’якими переливами відтінків – справжній хіт весни 2020.

Чудово виглядатиме як горизонтальне, так і вертикальне омбре. Особливо якщо ти надаш перевагу ніжним пастельним відтінкам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАНИКЮР ТВОЕЙ МЕЧТЫ ЗДЕСЬ (@pronails.studio) 16 Июн 2019 в 1:53 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от olabay (@olabay4440) 26 Апр 2019 в 5:21 PDT

Акварельний педикюр 2020

Пейзажі, абстракція, квіти і навіть портрети на твоїх нігтях – чого тільки не пропонує трендовий neil-арт 2020!

Якщо не боїшся експериментів і хочеш здивувати подруг, чудовим вибором для тебе стане акварельний педикюр.

Щоправда, вартість такого шедевра буде вище, ніж звичайне однотонне покриття або стемпінг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр (@marina_fomenkova_beauty_studio) 6 Июн 2019 в 12:18 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна (@tycha7979) 29 Дек 2019 в 10:14 PST

Абстрактний дизайн

Весняний педикюр 2020 із абстрактним малюнком виглядатиме яскраво, і в той же час – лаконічно.

А отже – підійде як для шаленої вечірки, так і для офісних буднів.

Хіба це не те, що ти так давно шукала?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний весняний манікюр 2020.

Аліна Литвиненко

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.