Модний педикюр на весну 2020: тренди та ідеї дизайну

Хочеш зробити модний педикюр на весну 2020 і не знаєш, який дизайн обрати?
Ранок у Великому Місті зібрав головні тренди весняного педикюру, аби твої ніжки виглядали ідеально.
Читай і зберігай.
Модний педикюр на весну 2020
Однотонний педикюр 2020
Однотонний педикюр ніколи не вийде з моди, адже його можна зробити вдома самостійно. Та й виглядає він стильно і дорого.
Радимо звернути увагу на такі кольори:
• Синій
• Кораловий
• Червоний
• Шоколадний
• Чорний
• М’ятний
Також варто подумати про те, щоб кольори манікюру і педикюру добре поєднувалися між собою. Але співпадати вони не повинні.
Часи, коли ми жінка мала фарбувати нігті на руках і ногах в один і той самий колір – давно пройшли.
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Ніжні стрази в педикюрі 2020
Тренди нового сезону нарешту дозволяють відійти від лаконічного дизайну та внести у свій образ трішки блиску. На допомогу приходять стрази.
Коли блискіток небагато, вони ніжно виглядають на нігтях і роблять твій образ витонченим і тендітним.
Але грань між вишуканістю і вульгарністю – дуже тонка, тож тут головне знати міру та не переборщити з блискучими камінцями.
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Розкішне омбре
Градієнт та омбре з м’якими переливами відтінків – справжній хіт весни 2020.
Чудово виглядатиме як горизонтальне, так і вертикальне омбре. Особливо якщо ти надаш перевагу ніжним пастельним відтінкам.
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Акварельний педикюр 2020
Пейзажі, абстракція, квіти і навіть портрети на твоїх нігтях – чого тільки не пропонує трендовий neil-арт 2020!
Якщо не боїшся експериментів і хочеш здивувати подруг, чудовим вибором для тебе стане акварельний педикюр.
Щоправда, вартість такого шедевра буде вище, ніж звичайне однотонне покриття або стемпінг.
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Абстрактний дизайн
Весняний педикюр 2020 із абстрактним малюнком виглядатиме яскраво, і в той же час – лаконічно.
А отже – підійде як для шаленої вечірки, так і для офісних буднів.
Хіба це не те, що ти так давно шукала?
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модний весняний манікюр 2020.
Аліна Литвиненко