Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну

Модний весняний манікюр 2020 року радує яскравими кольорами, блиском та сонячним настроєм.
Ранок у Великому Місті створив для тебе добірку найцікавіших манікюрних трендів весни 2020. Дивись та обирай, що тобі до душі!
Модний манікюр весна 2020
Синій колір
Наймодніший колір весни 2020 року – синій. Індіго, електрик, аквамарин, небесний, волошковий – у тренді будуть усі відтінки лазурі.
Тому, якщо ти довго не можеш обрати, яким лаком нафарбувати нігті – сміливо зупиняйся на синьому або блакитному. З таким манікюром ти точно виглядатимеш модно та вишукано.
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Весняні квіти на нігтях
Флористичні мотиви – невід’ємний атрибут весняного манікюру. Вони виглядають ніжно і стильно водночас.
Листочки, квіти та маленькі батончики на нігтях – це справжній must-have весни 2020.
Кольори можеш обирати будь-які – від м’яких пастельних відтінків до сміливих контрастів.
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Каміфубукі
Манікюр із конфетті каміфубукі – тренд сезону весна 2020. Такий декор зробить твій образ яскравим та ефектним. І однозначно підніме настрій.
Ти можеш щільно усипати всі нігтики різнокольоровими ромбиками та кружечками або ніжно прикрасити манікюр поодинокими блискітками. Вибір за тобою.
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Різнокольоровий манікюр
Одним із найцікавіших дизайнів весни стануть різнокольорові нігтики. На кожному пальці – свій відтінок.
Якщо вдало підібрати палітру – манікюр вийде цікавим та оригінальним.
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Negative space
Трендовим рішенням для весняного манікюру стане дизайн negative space.
Напівпрозорі, частково непрофарбовані нігті ідеально підійдуть прихильницям мінімалізму в одязі та мейкапу в нюдових тонах.
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Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї дизайну манікюру на короткі нігті.
Аліна Литвиненко
Фото: Unsplash