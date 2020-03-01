Модний весняний манікюр 2020: тренди та ідеї дизайну

Модний весняний манікюр 2020 року радує яскравими кольорами, блиском та сонячним настроєм.

Ранок у Великому Місті створив для тебе добірку найцікавіших манікюрних трендів весни 2020. Дивись та обирай, що тобі до душі!

Модний манікюр весна 2020

Синій колір

Наймодніший колір весни 2020 року – синій. Індіго, електрик, аквамарин, небесний, волошковий – у тренді будуть усі відтінки лазурі.

Тому, якщо ти довго не можеш обрати, яким лаком нафарбувати нігті – сміливо зупиняйся на синьому або блакитному. З таким манікюром ти точно виглядатимеш модно та вишукано.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Тюмень (@luba_nail72) 23 Янв 2020 в 12:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Цырульникова (@tiana_art_ts) 26 Фев 2020 в 10:35 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия (@nails_an_sol) 25 Фев 2020 в 10:20 PST

Весняні квіти на нігтях

Флористичні мотиви – невід’ємний атрибут весняного манікюру. Вони виглядають ніжно і стильно водночас.

Листочки, квіти та маленькі батончики на нігтях – це справжній must-have весни 2020.

Кольори можеш обирати будь-які – від м’яких пастельних відтінків до сміливих контрастів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анна Будник (@a.budnik_nails) 21 Фев 2020 в 7:23 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ногтевой дизайн (@777nail_design_777) 1 Май 2019 в 5:49 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SAFINA Салон красоты в Минске (@safinaby_minsk) 21 Мар 2019 в 9:13 PDT

Каміфубукі

Манікюр із конфетті каміфубукі – тренд сезону весна 2020. Такий декор зробить твій образ яскравим та ефектним. І однозначно підніме настрій.

Ти можеш щільно усипати всі нігтики різнокольоровими ромбиками та кружечками або ніжно прикрасити манікюр поодинокими блискітками. Вибір за тобою.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр Иркутск (@galochka_1) 25 Фев 2020 в 4:32 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FLAMINGO_ParadiseStudio (@flamingo_paradisestudio) 19 Дек 2018 в 9:47 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@vale_raulwolf) 21 Май 2019 в 12:02 PDT

Різнокольоровий манікюр

Одним із найцікавіших дизайнів весни стануть різнокольорові нігтики. На кожному пальці – свій відтінок.

Якщо вдало підібрати палітру – манікюр вийде цікавим та оригінальним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маникюр – Новый Оккервиль (@_nail_oli_) 23 Фев 2020 в 11:22 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Инна Маникюр (@manicur_inna) 24 Фев 2020 в 12:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga • Маникюр Балашиха (@zhuk_nailart) 26 Фев 2020 в 1:55 PST

Negative space

Трендовим рішенням для весняного манікюру стане дизайн negative space.

Напівпрозорі, частково непрофарбовані нігті ідеально підійдуть прихильницям мінімалізму в одязі та мейкапу в нюдових тонах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Салон красоты Москва (@salonmalina) 23 Окт 2019 в 1:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от TIPS NAIL BAR® + Beauty (@tipsnailbar) 25 Фев 2020 в 10:06 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от lily princess & the polish (@ptp.nails) 25 Фев 2020 в 9:02 PST

Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї дизайну манікюру на короткі нігті.

Аліна Литвиненко

Фото: Unsplash

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