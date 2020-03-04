Небезпечні потяги: що робити, якщо ви потрапили в несправний вагон

Чому в українських потягах травмуються пасажири та що робити, якщо ваше місце знаходиться в несправному вагоні?

Чи перевіряють справність потягів

Фактично, справність всіх потягів мають перевіряти. А ті, що не відповідають усім нормам, в жодному разі не відпрявляти в рейс.

Проте чи робиться це насправді, залишається загадкою.

Екперти відмічають, що проблема в поганій якості перевезення пасажирів Укрзалізниці не полягає в поганому фінансуванні.

Гроші в компанії є, але використовуються вони для залізничних вантажних потягів, а не пасажирських.

Потрапили в несправний вагон

Якщо ви купили квитки на потяг. В призначений час сіли на нього. Проте коли знайшли своє місце, то жахнулись.

Полиця в поганому стані й ви занепокоєні, що можете травмуватись.

У такому випадку зафіксуйте всі несправності на фото або відео.

Бажано зробити це одразу після інциденту, поки провідники чи персонал потягу не полагодили несправність.

Важлива також наявність свідків.

Травмувались в потязі?

Якщо ви потрапили в несправний вагон та отримали в ньому травму, то одразу маєте звернутись до провідника та начальника потягу.

Вони повинні скласти відповідний акт про нещасний випадок, де будуть зазначені всі обставини.

Важливо зібрати усі можливі докази.

Саме вони можуть допомогти довести провину Укрзалізниці та вибити компенсацію.

Більше про несправність україських потягів та що робити, якщо потрапили в один із них – дивіться у відео сюжету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про пастки грабіжників.

Фото: Pixabay

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