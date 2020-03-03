Нові лідери 3: як стати учасником телепроекту на ICTV

Медіагрупа StarLightMedia та авторитетні громадські організації шукають активістів, які жадають реформ в Україні! Найкращу ідею з унікальною та реалістичною стратегією профінансують.

Переможця оберуть у прямому ефірі національного телепроекту Нові лідери 3 на ICTV влітку 2020 року.

У новому сезоні експертна комісія обрала конкретні напрямки, за якими учасники зможуть подати свою заявку. Серед них: мир, добробут, справедливість, людина та довкілля.

Можливо, ви маєте план, як знизити корупцію, допомогти переселенцям, розвинути інфраструктуру, скоротити безробіття чи підвищити пенсії.

– Будучи третій рік у конкурсній комісії, яка оцінює проект, я вам скажу, що найважливіше – це розуміння того, що ви хочете, і віра у ваш проект. Якщо у вас є хоча б віра, коли пишете заявку, ви отримуєте розуміння. Точно спробуйте, – каже голова громадської організації Центр протидії корупції Віталій Шабунін.

Як зареєструватися на Нові лідери 3

Реєстрація учасників уже розпочалася. Вона триматиме на офіційному сайті novilidery.com до кінця квітня.

Претендентом на перемогу може стати громадянин України віком від 21 року та учасники попередніх сезонів, окрім тих, хто потрапив до телевізійного етапу кастингу.

Однак до конкурсу не допустять депутатів та керівників центральних органів виконавчої влади, навіть колишніх, тобто тих, хто колись обіймав ці посади.

Натомість під час відбору перевага надаватиметься небайдужим та рішучим реформаторам.

Наступний етап – відбір п’ятдесяти лідерів, які презентують свої ідеї суддям та глядачам. 25 із них оберуть користувачі інтернету шляхом голосування.

Інших визначить вибірковий комітет, аналізуючи анкети учасників. Сумарно по десять ідей із кожної галузі. До фіналу у прямі ефіри програми потраплять лише десятеро. Телеканал ICTV жодним чином не впливає на рішення суддів.

– Ми – канал України. Ми маємо гасло: «Краще разом». Ми можемо бути успішні тільки в успішній Україні, – прокоментував президент StarLightMedia Олександр Богуцький.

Країна потребує змін та реформ. Це можуть здійснити тільки нові люди нової якості. Досить нарікати на бездіяльність влади та покладати завищені надії на політиків. Розкажіть про вашу ідею так, щоб вона була зрозумілою кожному!

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