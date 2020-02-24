Як побороти депресію? Ефективні рекомендації психолога

Як побороти депресію? Ранок у Великому Місті зібрав для тебе найефективніші поради.

Часто депресуєте? Сумніваєтесь у собі? Не йдете на контакт? Постійно немає настрою? Схоже, у вас хандра. Та не дивно, адже вона дуже поширена з-поміж українців.

І з цим потрібно щось робити. Як побороти депресію, і чому вона виникає, розповів практикуючий психолог Павло Обривкін.

Якою буває депресія?

Під депресією варто розуміти два різних явища: перше – це стан заниженого настрою, його називають меланхолія або хандра.

Затягується на короткий проміжок часу. Друге – клінічна депресія. Вона пов’язана з більш глибокими змінами функціонування мозку.

Коли апатія, небажання щось робити, іноді навіть жити – стає хронічним.

Чому виникає депресія-меланхолія?

Меланхолія – це психічний стан, якому притаманні занижений настрій, сум, туга, пригнічений стан, загальмованість думок.

Причини:

Авітаміноз. Депресія може бути посезонна. Характеризується нестачею певних вітамінів в організмі;

Перевтома;

Незбалансоване харчування;

Несприятливі події;

Нестача соціального контакту.

«Не слід забувати, що одні люди більш схильні до таких станів, ніж інші. В силу свого темпераменту, характеру, життєвих поглядів, соціально-економічного статусу», – прокоментував практикуючий психолог Павло Обривкін.

Як побороти меланхолію? Поради від психолога

У першу чергу, зверніть увагу на своє харчування. Воно повинно бути збалансованим. Адже більшість хвороб виникає саме через нестачу в організмі необхідної кількості корисних речовин.

Висипайтеся. Спробуйте не засиджуватись біля своїх гаджетів, і дайте організму відпочинок. Проведіть експеримент: щодня лягайте спати в один і той же час. Вже за кілька днів ви відчуєте, як змінюється ваш настрій. До того ж, знайте, що нестача сну уповільнює процеси сприйняття інформації, тобто знищує вашу креативність.

Помірна фізична активність.

«Йдеться про заняття спортом. Це прогулянки, ранкова зарядка, аеробіка чи йога. Помірні навантаження в тренажерному залі або ж якісь рухливі ігри», – рекомендує Павло Обривкін.

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Більше спілкуватися. Як каже психолог, клінічно доведено, що люди, які мають соціальний контакт із близькими, друзями чи навіть з домашніми тваринами – щасливіші. Адже при близькому спілкуванні мозок виробляє серотонін – гормон щастя.

Притримуйтесь певного режиму дня. Людський організм любить чіткі графіки. Бажано їсти, засинати/прокидатися – в один і той же час.

Більше відпочивайте.

«Це не означає лежати в ліжку і тикати в смартфон. Для нашого мозку це не відпочинок. У цей час він активно працює, тому не відбуваються регенеративні – відновлювальні процеси. Краще почитати книгу, піти на прогулянку або ж полежати в ліжку із закритими очима», – радить психолог.

Клінічна депресія | Як побороти?

Як уже зазначалося вище, клінічна депресія – це хронічний, постійний стан.

Він негативно впливає на якість життя людини, погіршує стосунки між людьми, впливає на роботу і врешті може призвести до самогубства.

Самотужки побороти клінічну депресію – неможливо. Тому варто звернутися до лікаря і пройти обстеження.

«Одна з розповсюджених причин клінічної депресії – це дефіцит вітаміну В12. Він призводить до анемії, а з іншого боку впливає на психологічний стан. Виникає апатія, розсіяність, небажання щось робити», – зазначив практикуючий психолог Павло Обривкін.

Однак, якщо причина не в нестачі вітамінів, а в чомусь іншому – варто поговорити зі спеціалістами.

Вирішуйте психологічні питання швидко, не відкладайте на потім і будьте щасливими зараз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як боротися з осінньою депресією.

Алла Гичка

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