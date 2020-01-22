Реформа середньої освіти: які зміни очікують педагогів та учнів

Верховна Рада ухвалила закон про повну загальну середню освіту.

Наразі закон має підписати Президент України Володимир Зеленський.

Відтепер учні навчатимуться 12 років, за кожним школярем буде закріплена парта та створять інклюзивні класи.

Як сильно тепер відрізнятиметься сучасна школа та чи сподобається це учням та педагогам?

Ранок у Великому Місті розбирався, які новації чекають на дітей, батьків та вчителів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реформу ДБР.

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