Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Реформа середньої освіти: які зміни очікують педагогів та учнів / 22.01.2020 16:10
22.01.2020 16:10
Поділитися

Реформа середньої освіти: які зміни очікують педагогів та учнів

0

Верховна Рада ухвалила закон про повну загальну середню освіту.

Наразі закон має підписати Президент України Володимир Зеленський.

Відтепер учні навчатимуться 12 років, за кожним школярем буде закріплена парта та створять інклюзивні класи.

Як сильно тепер відрізнятиметься сучасна школа та чи сподобається це учням та педагогам?

Ранок у Великому Місті розбирався, які новації чекають на дітей, батьків та вчителів.

Також по темі: Украинцы не хотят реформ. Почему? Предмети на вибір і надбавки вчителям: що змінить шкільна реформа? Як реформа змінить шкільну освіту?

Нагадаємо, раніше ми розповідали про реформу ДБР.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: освіта, реформа
22.01.2020 16:10
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати