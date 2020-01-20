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ICTV / Ранок / Популярність набридає? Світові зірки відверто розкрили власні емоції / 20.01.2020 13:59
20.01.2020 13:59
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Популярність набридає? Світові зірки відверто розкрили власні емоції

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Популярність не завжди приносить задоволення. Світові та українські зірки розповіли, чому.

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Так, американські знаменитості вважають чи не найбільшим побічним ефектом популярності постійні прохання про фото і автограф.

Вони просто хочуть пройтися, щоб їх не зачіпали постійно і погуляти без зайвого натовпу.

Джастін Бібер, наприклад, каже, що почувається клоуном у цирку.

– Якщо ви десь випадково мене побачите, знайте, що я не буду з вами фотографуватися. Я більше не роблю спільних фото, – написав співак у своєму Instagram.

А ось актриса Дженніфер Лоуренс може доволі агресивно відреагувати, якщо до неї підійдуть у ресторані, або почнуть фотографувати.

– Вам може здатися, що ви мене знаєте, але коли ви підходите, ви для мене — зовсім незнайома людина.

Нашим українським зіркам популярність теж дошкуляє у житті.

Детальніше дивіться у сюжеті нашого журналіста рубрики Плітки Мирослави Мандзюк.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, як відпочивають зірки.

 

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Теги: Плітки, шоу-бізнес
20.01.2020 13:59
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