Відмова принца Гаррі та Меган Маркл від титулу: що ж насправді стало причиною

Тема про відмову принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівських привілегій стала дуже популярною в пресі.

Журналістка Альона Нестеренко розбиралась в тому, що ж стало причиною такого рішення королівської пари.

Як виявилось, існує дві версії. Перша – лірична. Принц Гаррі та Меган Маркл просто захотіли простого сімейного життя, позбавленого королівських клопотів та протоколу.

Друга – прагматична. Коли пара відмовиться від титулу, вона матиме можливість отримувати прибуток від власної торгової марки, яку зареєстрували ще торік. Проте через титул не могли нею розпоряджатись.

Тож, чи відмовиться пара від всіх привілегій та чи підтримає їх королева Єлизавета ІІ, дивіться в сюжеті Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому ворогують невістки королеви Єлизавети ІІ.

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