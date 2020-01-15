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ICTV / Ранок / Відмова принца Гаррі та Меган Маркл від титулу: що ж насправді стало причиною / 15.01.2020 18:00
15.01.2020 18:00
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Відмова принца Гаррі та Меган Маркл від титулу: що ж насправді стало причиною

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Фото: The home of the Royal Family

Тема про відмову принца Гаррі та його дружини Меган Маркл від королівських привілегій  стала дуже популярною в пресі.

Журналістка Альона Нестеренко розбиралась в тому, що ж стало причиною такого рішення королівської пари.

Як виявилось, існує дві версії. Перша – лірична. Принц Гаррі та Меган Маркл просто захотіли простого сімейного життя, позбавленого королівських клопотів та протоколу.

Також по темі: Королева Єлизавета ІІ ненавидить своїх невісток У юності принц Гаррі був ганьбою для королівської родини Таким насправді було життя Меган Маркл до знайомства із принцом

Друга – прагматична. Коли пара відмовиться від титулу, вона матиме можливість отримувати прибуток від власної торгової марки, яку зареєстрували ще торік. Проте через титул не могли нею розпоряджатись.

Тож, чи відмовиться пара від всіх привілегій та чи підтримає їх королева Єлизавета ІІ, дивіться в сюжеті Ранку у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, чому ворогують невістки королеви Єлизавети ІІ.

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Теги: коро, королівська родина, королівська сім'я, Меган Маркл, принц Гаррі
15.01.2020 18:00
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