Офіційний телевізійний оператор Ланет.TV: кодування супутника – не вирок

Незабаром супутникове ТБ закодують, українське телебачення більше не буде безкоштовним. Що робити телеглядачеві?

Останні новини супутникових телеканалів в Україні повідомляють, що з 20 січня 2020 відбудеться кодування супутникового сигналу, і понад 20 популярних українських каналів стануть недоступними для споживачів супутникового ТБ. Це означає, що якщо ви досі дивитесь канали супутникового ТБ, то з січня ряд основних українських каналів просто зникне для вас. Якщо ви переглядаєте кабельне, аналогове чи цифрове ТБ або ж обираєте дивитись ТБ онлайн, ці зміни вас не торкнутися.

Після остаточного кодування дивитися найбільш рейтингові канали України можна, скориставшись послугами офіційних провайдерів супутникового телебачення в Україні. Є ще одна альтернатива: дивитись ТБ легально допоможе офіційний телевізійний оператор. Про це глядачам повідомляється під час кожного з блекаутів: трансляція каналу переривається, з’являється оголошення про кодування на чорному тлі ТВ-екрану, що сповіщає про нові параметри супутникового ТБ.

Як зрозуміти, чи зникнуть ваші улюблені телеканали, і яким саме типом телебачення ви користуєтеся?

Ви дивитеся супутникові канали, якщо до вашого телевізора під’єднано тюнер, а на даху будинку (або на балконі) висить супутникова антена (як правило у вигляді тарілки). Раніше, частоти супутникових каналів 2019 можна було спокійно знайти в Інтернеті та налаштувати тюнер на прийом телебачення безпосередньо з супутника. Тепер будуть впроваджені нові частоти українських каналів, і вам необхідно буде придбати новий тюнер, який підтримує спеціальне кодування та має доступ до платного контенту. Щоб не журитися 21 січня, думаючи «немає сигналу на супутнику, що робити?», варто вже зараз потурбуватися про підключення до офіційного ТВ оператору.

Які ще є альтернативи, окрім кабельного, аналогового чи цифрового ТБ?

Замість того, щоб купувати нові тюнери, приставки, а іноді й зовсім змінювати домашній телевізор, рекомендуємо вам звернути свою увагу на телебачення онлайн.

Є безліч різних видів інтернет-телебачення, але найпопулярніших усього 2:

ОТТ-телебачення. Найбільш комфортний варіант для сучасної української сім’ї. Ви зможете дивитися всі українські канали онлайн з будь-якого пристрою будь-де й будь-коли. Потрібно лише встановити спеціальний додаток на ваш смартфон, планшет або ноутбук, наприклад, Ланет.TV. IPTV-телебачення. Це стандарт цифрового телебачення в мережах передачі даних (IP-протокол). IPTV українські канали транслюються у високій роздільній здатності та без “провисання” картинки. Дивитися таке інтернет ТБ ви можете лише в межах вашого оселі.

Як дивитися ТБ через Інтернет, якщо немає можливості сплачувати щомісяця за дорогу підписку? Допоможе, знову ж таки, додаток (або веб-версія) Ланет.TV. У вас буде можливість дивитися в прямому ефірі ТВ-канали, просто зареєструвавшись та підключивши безкоштовний пакет /PROMO. До того ж, в Ланет.TV є ряд бюджетних пакетів платного ТБ, гнучка система бонусів і знижок. З цим додатком українські канали ТБ будуть вам доступні будь-де та будь-коли, а дивитися ТБ онлайн буде просто та приємно. Ви завжди зможете дивитися онлайн ICTV, СТБ, Новий канал, Інтер, 1+1, М1, М2, Ентер-фільм, 2+2, НЛО TV та інші.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про кодування супутникових каналів в Україні.

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