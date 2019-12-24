Що буде, якщо не платити кредит – ШвидкоГроші

Існують випадки, коли людина бере кредит у фінансовій установі на потрібні речі, розрахує, що зможе погасити його вчасно, але матеріальні труднощі – не дають цього зробити.
Що робити?
Ми поспілкувалися з фінансовими експертами. Їхні поради допоможуть розробити алгоритм дій, щоб швидше повернути позичені кошти, не здригатися від дзвінків з незнайомих номерів та, з рештою, спокійно спати ночами. Говоримо про гроші зі ШвидкоГроші.
Як продовжити кредит?
«Дійсно, бувають непередбачувані ситуації, які від нас не залежать. Наприклад, затримка зарплати, або ж зміна роботи чи переїзд на інше місце проживання. Тож, якщо людина розуміє, що не зможе оплатити кредит вчасно, як варіант, його можна продовжити. Тобто спочатку оплатити відсоток за користування позикою, а потім погасити суму основного боргу. Тобто ви не погашаєте суму основного боргу, а тільки оплачуєте відсоток за його користування. Завдяки продовженню позики дата погашення переноситься на деякий час, за який позичальник міг би зібрати потрібну суму. Наголошую, що заплатити позику у повному розмірі все одно потрібно», – говорить фінансовий експерт Анастасія Покрасьон.
Експерти звертають увагу: можливий строк відтермінування виплати оговорюється між кредитором та позичальником під час оформлення кредиту. Зверніть увагу, це має бути не тільки на словах, але й відображено у договорі.
Штрафні санкції
А що робити тим, хто оформив короткострокову позику, розраховував повернути гроші через тиждень, і не зробив цього? Тоді наступають штрафні санкції, пояснюють експерти.
«За кожний прострочений день буде нараховуватися певний штраф, передбачений у кредитному договорі. Як результат, підсумкова сума може суттєво відрізнятися від тієї на яку розраховував клієнт, коли брав кредит, тому бажано цього не допускати», – говорить регіональний менеджер ШвидкоГроші Тетяна Родімченко.
Вплив на кредитну історію
Невиплачені позики впливають на кредитну історію – це досьє позичальника про всі минулі та теперішні кредити та своєчасність їх погашення.
«Прострочені платежі фіксуються у кредитній історії та впливають на рейтинг довіри до клієнта. Так, приміром, якщо особа не погасила попередній кредит, але вирішила оформити новий, їй можуть відмовити позичити кошти, навіть в іншій фінансовій установі, і навіть через декілька років. Причина: поганий кредитний рейтинг вказує на ненадійність людини», – пояснює Анастасія Покрасьон.Також по темі: Як заробити швидко і без зусиль – ШвидкоГроші Кредитна історія – що треба знати, коли вирішили взяти гроші під відсоток – ШвидкоГроші Як уникнути незапланованих витрат: поради експертів - ШвидкоГроші
Стягнення через суд
Зважайте, що кредитор телефонує або надсилає листи клієнтам, які мають заборгованість по кредиту. І якщо позичальник не виконує умови договору, позикодавець має право стягнути заборгованість через суд.
«Найголовніше, що я раджу перед оформленням кредиту: клієнт має підрахувати суму, яку позичає, оцінити свої можливості – чи справді зможе повернути позику та проценти за користування у встановлені в договорі терміни. Уважно прочитати кредитний договір, щоб потім не дивуватися через можливі наслідки в разі несвоєчасного погашення. Якщо ж так сталося, що клієнт заборгував фінансовій установі – не ігнорувати листи та дзвінки від кредитора, а йти з ним на контакт. І чим швидше, тим краще. Уявіть, наприклад, ви дали людині гроші в борг, а повертати їх у неї бажання немає. Що б ви відчували? Теж саме і з позикодавцем, спробуйте поставити себе на його місце. Він розраховує, що йому повернуть гроші вчасно», – зазначає регіональний менеджер ШвидкоГроші Тетяна Родімченко.
Головне, брати позику з розумом. Ці прості поради від фінансових експертів допоможуть вам швидше погасити заборгованість по кредиту та уникнути можливих судових «розбірок». І пам’ятайте: беріть у борг виключно стільки, скільки потрібно. Не беріть більше, адже повертати теж більше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, де позичити гроші, крім банків.
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