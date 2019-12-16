Гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня 2019: що на тебе чекає

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 грудня 2019 року для всіх знаків Зодіаку. Ранок у Великому Місті розкаже, яким для тебе буде цей тиждень.

Гороскоп на тиждень

Гороскоп для Овнів

Зірки радять тобі з оптимізмом ставитися до будь-яких проблем і неприємностей. Припини копатися в дрібницях, адже насправді вони не такі вже й важливі і мало на що впливають. Краще зосередься на глобальних цілях і планах.

Найбільш сприятливий день: 18 грудня

Гороскоп для Тельців

Цього тижня тобі захочеться кардинальних змін. І зірки радять себе не обмежувати. Роби те, що підказує інтуїція – і незабаром це змінить твоє життя на краще.

Найбільш сприятливий день: 19 грудня

Гороскоп для Близнюків

На початку тижня стануться події, які змусять серце битися частіше. Цілком імовірно, що на тебе чекає приємна романтична пригода. Вівторок обіцяє бути емоційно насиченим, а в четвер ти опинишся в центрі уваги.

Найбільш сприятливий день: 18 грудня

Гороскоп для Раків

Зірки попереджають: Ракам не варто заздрити чужим стосункам і ставити їх у приклад коханій людині.

Інакше вона може образитися і піти. Згодом ти дуже шкодуватимеш про свої слова, але повернути другу половинку буде не так уже й просто. Аби уникнути проблем, просто думай, про що говориш.

Найбільш сприятливий день: 19 грудня

Гороскоп для Левів

Цього тижня зірки радять Львам уважно стежити за своїм гострим, немов лезо бритви, язичком. Інакше доведеться вибачатися перед друзями і колегами.

Найбільш сприятливий день: 20 грудня

Гороскоп для Дів

Саме час спланувати зимову відпустку. Нові враження допоможуть Дівам відновити сили та налаштуватися на плідну роботу в новому році.

Найбільш сприятливий день: 17 грудня

Гороскоп для Терезів

Зірки запевняють: цього тижня зміна обстановки піде тобі на користь. Спробуй взяти відгул або невеличку відпустку. Якщо ж це неможливо –попроси шефа відправити тебе у відрядження або на курси підвищення кваліфікації.

Найбільш сприятливий день: 16 грудня

Гороскоп для Скорпіонів





Цього тижня намагайся сконцентруватися на собі та не турбуйся про те, що скажуть і подумають про тебе інші. Це вдалий період для тих, хто хоче позбутися шкідливих звичок і почати вести здоровий спосіб життя.

Найбільш сприятливий день: 17 грудня

Гороскоп для Стрільців

Стрільцям варто взятися за справу, на яку вони давно не наважувалися. Астрологи заявляють: зараз – ідеальний час. Адже успіх у всіх справах – забезпечений! Вихідні бажано провести в новій обстановці – наприклад, сходити в гості чи вирушити в подорож.

Найбільш сприятливий день: 19 грудня

Гороскоп для Козерогів

Цього тижня на тебе чекає тріумф у важливому питанні. Період вдалий для не лише для фінансових справ, але й для пошуку кохання. А ще – можливо, тобі захочеться змінити зовнішність або поповнити гардероб. Зірки кажуть, що всі оновлення підуть тобі лише на користь.

Найбільш сприятливий день: 22 грудня

Гороскоп для Водоліїв

Цього тижня якомога менше афішуй свої невдачі і досягнення! Адже не всі навколо бажають тобі успіху.

Найбільш сприятливий день: 18 грудня

Гороскоп для Риб

Рибам варто переглянути раціон харчування. Хоча б на тиждень відмовся від жирної, смаженої та солодкої їжі, газованих напоїв і білого хліба. Твій організм тобі за це подякує – ось побачиш.

Найбільш сприятливий день: 22 грудня

Нагадаємо, раніше ми публікували календар магнітних бур на грудень 2019.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.