В Україні вирішили захищати мову: як і від кого

Кабінет міністрів України обрав уповноважену з захисту державної мови. Що відомо про мовну омбудсвуменку, чим вона буде займатися, а також навіщо запроваджена ця посада?
Мовна омбудсвумен та її обов’язки
Мовною омбудсменкою в Україні стала Тетяна Монахова.
Кабмін обирав серед кількох кандидатів, але надав перевагу людині з Міністерства культури, молоді та спорту України.
Посада уповноваженого з захисту державної мови передбачена законом, який набув чинності 16 липня 2019 року.
Тетяна Монахова — завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.
Серед обов’язків омбудсвумен — захист мови, моніторинг виконання закону, розгляд скарг, подання про притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності та затвердження протоколу.Також по темі: Чи добре ви знаєте українську мову? Тест 100 років тому населення Кубані говорило українською мовою Що будуть робити з російською мовою в Україні?
Тетяна Монахова буде звітувати перед урядом про стан української мови щороку.
Де обов’язково говорити українською мовою та якими будуть штрафи
Українською мають говорити у публічному просторі: у транспорті, театрах, лікарнях, закладах освіти та харчування, на телебаченні, у державних та комунальних установах.
– Штрафи досить невеликі, від 3 до 10 тисяч гривень, — каже співатор мовного закону Святослав Літинський.
Вживання української мови не обов‘язкове під час релігійних обрядів та у приватному спілкуванні громадян.
Якою мовою розмовляти один з одним – це ваш особистий вибір та право.
Як та від кого потрібно захищати українську мову, дивіться в сюжеті.
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