В Україні вирішили захищати мову: як і від кого

Кабінет міністрів України обрав уповноважену з захисту державної мови. Що відомо про мовну омбудсвуменку, чим вона буде займатися, а також навіщо запроваджена ця посада?

Мовна омбудсвумен та її обов’язки

Мовною омбудсменкою в Україні стала Тетяна Монахова.

Кабмін обирав серед кількох кандидатів, але надав перевагу людині з Міністерства культури, молоді та спорту України.

Посада уповноваженого з захисту державної мови передбачена законом, який набув чинності 16 липня 2019 року.

Тетяна Монахова — завідувач кафедри журналістики Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Серед обов’язків омбудсвумен — захист мови, моніторинг виконання закону, розгляд скарг, подання про притягнення порушників до дисциплінарної відповідальності та затвердження протоколу.

Тетяна Монахова буде звітувати перед урядом про стан української мови щороку.

Де обов’язково говорити українською мовою та якими будуть штрафи

Українською мають говорити у публічному просторі: у транспорті, театрах, лікарнях, закладах освіти та харчування, на телебаченні, у державних та комунальних установах.

– Штрафи досить невеликі, від 3 до 10 тисяч гривень, — каже співатор мовного закону Святослав Літинський.

Вживання української мови не обов‘язкове під час релігійних обрядів та у приватному спілкуванні громадян.

Якою мовою розмовляти один з одним – це ваш особистий вибір та право.

Як та від кого потрібно захищати українську мову, дивіться в сюжеті.

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