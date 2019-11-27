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ICTV / Ранок / В Киеве пройдет Vikings Party на премьере фильма Вальхалла: Тор Рагнарок / 27.11.2019 14:00
27.11.2019 14:00
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В Киеве пройдет Vikings Party на премьере фильма Вальхалла: Тор Рагнарок

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29 ноябре в киевском кинотеатре Kinoman (ТРЦ Космополит) в 19:20 состоится Vikings Party и премьера фильма Вальхалла: Тор Рагнарок. Сама премьера запланирована на 20:00.

Утро в Большом Городе тоже будет на премьере и даст свою рецензию на фильм.

О фильме

Рагнарок приближается. Священная обитель богов Вальхалла в опасности. Древние великаны во главе с Локи пытаются захватить власть.

Если они найдут гигантского волка Фенрира – сына Локи, произойдет неизбежный конец света.

Верховный бог Один вместе с богом молний Тором собирает войско в Асгарде для решающей битвы богов и гигантов.

Смертные мальчик и девушка с Мидгард неожиданно оказываются в центре эпического противостояния, и возможно именно они спасут Вселенную от Рагнарок…

Ведь даже богам нужна помощь!

Настоящая история Тора для фанатов “Мстителей” .

О событии

Организаторы устраивают не простой показ фильма, а создали оригинальное событие, которое может украсить вечер пятницы.

Украинцев ждёт яркая фотозона, зрелищное шоу “Бои на мечах”, конкурсы и подарки, угощения от сети ресторанов Сушия , снеки Objerky , брускетты Maretti, чипсы Lay’s, вино laCantina, пиво AMSTEL, водный партнёр вечеринки ТМ “Карпатська джерельна”.

Ваш билет на сеанс фильма “Вальхалла: ТОР РАГНАРОК” 29 ноября в 20:00 является приглашением на вечеринку.

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Напомним, ранее Утро в Большом Городе давало рецензию на фильм К звездам с Брэдом Питтом.

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Теги: кіно, шоу-бізнес
27.11.2019 14:00
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