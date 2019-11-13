Літературний вечір у колі зірок шоу-бізу: Анна Богинська презентувала роман-тренінг

10 листопада Анна Богинська, авторка двох романів “Жити Життя” та ” Гріх прощення”, представила свою нову книгу – “Код: Винагорода”. Вона стала завершальною у трилогії.

Вихідний день, приємна атмосфера та зіркові гості з різних творчих тусовок: від музикантів до письменників. Серед них Надія Матвєєва та Сніжана Єгорова, Тетяна Литвинова та Анна Добридєва, Alyosha, Влад Ситник, Влад Дарвін, Дмитро Ступка, Павло Костіцин, і це далеко не весь список.

Фото-зона з трилогією книжок, світські бесіди, фуршет – усе як на замовлення.

Спочатку гості надихнулися виступом авторки книжок – Анни Богинської. Далі запалили емоції вражаючим шоу зі світловою анімацією.

І, звісно, яке свято без торту: поціновувачі солодкого пораділи смачному завершенню вечірки-презентації.

Анна Богинська – радіоведуча та письменниця-аналітик, тож, окрім романтичних сюжетних ліній, книжка наповнена психологічними порадами.

Головний меседж – свобода від маніпуляції. А сама книга побудована, як роман-тренінг.

Але і без лірики та художніх порівнянь не обійшлося.

Цитата з книги «Жити життя»:

Вона злетіла з тисячного поверху своєї ранкової любові і вдарилася об асфальт реальності вже ввечері. Цей удар розірвав її на дрібні частинки, кожна з яких завдала болю. Біль, в якому немає меж, який не можна передати, для якоого немає слів. Цей емоційний удар розірвав її на частини, але залишив у живих, аби вона мучилася від цього болю і померла від нього.

Читати – це корисно та не виходить з моди. А читати популярну українську літературу, коли є з чого обрати, ще й приємно. Залишається тільки обрати свій жанр.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як пройшов концерт Валерія Меладзе.

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