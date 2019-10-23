Де взяти гроші на свій проект: ідея для молоді

Завтра.UA – це перша приватна загальнонаціональна програма з підтримки талановитої молоді, організована Фондом Віктора Пінчука.

Її головна мета – сформувати та зміцнити нове покоління інтелектуальної та ділової еліти країни.

Завтра.UA сконцентрована на пошук найталановитіших студентів України, яким надається фінансова підтримка для продовження освіти та реалізації та власних проектів. Також вона створює додаткові можливості для індивідуального розвитку.

Що дає участь у програмі Завтра.UA?

Студенти отримують не тільки стипендію в розмірі 2240 гривень на місяць протягом року,

Головне – це можливість втілити в життя проект, про який ви вже давно мрієте. А якщо конкретної ідеї ще немає, тут ви зустрінете однодумців, які також прагнуть до змін.

Розробляти ідеї допомагають ментори. А найкращі проекти отримують фінансову та експертну підтримку від фонду.

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Також учасники програми отримують можливість брати участь у грандіозних заходах, таких як Ялтинська Європейська Стратегія, економічний форум у Давосі, круглі столи за участі світових лідерів, а ще – першими відвідувати нові виставки в легендарному PinchukArtCentre тощо.

Хто може взяти участь?

Заявку на програму можуть подавати студенти українських вишів 3-6 курсів денної форми навчання.

Як подати заявку?

До 29 листопада потрібно зайти на сайт Zavtra.in.ua і заповнити анкету.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про программу Завтра.UA.

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