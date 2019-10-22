Зірки розповіли, як потрапити до них у кліп

Пліткують, що для того, аби знятися у кліпі зірки, потрібно заплатити чималу суму грошей. Чи так воно насправді, дізналась журналістка Ранку у Великому Місті Мирослава Мандзюк.

Наприклад, щоб засвітитися у кліпі співачки Леді Гаги, російський мільйонер заплатив їй 1 мільйон доларів, а напередодні у кліпі до іншої пісні відзнявся чиновник із Лондона.

Щоправда, він віддав за це вдвічі менше.

Та, схоже, українські зірки так не роблять.

Для прикладу, MamaRika каже, що вони самі платять, аби люди знімалися у їхніх кліпах.

Учасники української групи Yuko самі запросили усіх бажаючих знятися у їхньому кліпі. Але це, скоріше, виняток.

Адже часто актори кліпу нав’язані продюсерами.

– Одного разу я хотів запропонувати свої кандидатури в кліп Такі молоді, на що мені режисер сказав: Знаєш, ті дівчата, які тобі подобаються, не завжди добре виглядають у кадрі». Тому дуже багато буде залежати від режисера, – розповів співак Ivan NAVI.

Як потрапити у кліп зірки

Аби знятися у кліпі, потрібно просто пройти кастинг і сподобатися, але не співаку, а режисеру або продюсеру.

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І тоді за чудово зіграну роль заплатять вам, а не змусять платити вас.

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