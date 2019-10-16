Розпочався новий набір на програму Завтра.UA

Уже відсьогодні можна подати заявку для участі у програмі Завтра.UA Фонду Віктора Пінчука. Вона дає прогресивній та талановитій молоді можливість змінити своє життя на краще.

Хто може взяти участь?

З 16 жовтня по 21 листопада триватиме новий набір. Тож якщо ви відчуваєте силу та натхнення, вам до 35 років і ви студент 3-6 курсів – приєднуйтесь до програми.

Як усе відбувається на практиці?

Наприклад, у вас є ідея проекту, але немає ані фінансування, ані однодумців. Ви заходите на сайт Завтра.UA і заповнюєте анкету учасника.

Після цього 3 дні всі відібрані учасники проживають у таборі, розробляють проекти, і переможці отримують фінансування на реалізацію та менторську підтримку від Фонду.

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А також – можливість брати участь у заходах, таких як Ялтинська Європейська Стратегія (YES), Форум у Давосі, відвідувати лекції та круглі столи, і все це поряд із найвідомішими діячами світу.

За 13 років існування програми в ком’юніті Завтра.UA вже 2500 студентів та 170 реалізованих проектів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як талановита молодь вирішує проблеми України.

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