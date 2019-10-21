Топ-7 успішних голлівудських зірок, які ведуть скромне життя

Ці голлівудські зірки заробляють мільйони доларів і можуть дозволити собі розкішне життя. Проте вони обрали не шикарні вілли і дорогі автомобілі, а скромне життя і допомогу іншим людям.
Кіану Рівз
Цей американський актор давно прославився на весь світ не лише завдяки Матриці та іншим популярним фільмам, але і через своє скромне і надзвичайно економне життя.
Він живе у звичайній квартирі, їздить у метро, не їсть у дорогих ресторанах і може носити одяг роками.
А ще Кіану активно допомагає бездомним і жертвує гроші у фонд боротьби із раком.
Актор став відлюдником після смерті дитини і дружини. Саме тому він вважає, що гроші нікого не можуть зробити щасливими.
Гіларі Свонк
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Гіларі Свонк – зразок скромної людини, яку зовсім не змінила голлівудська слава.
На це повпливало дитинство зірки. Її сім’я жила дуже бідно, дитячі роки пройшли у трейлерному парку.
Зараз акторка живе у невеличкій квартирі на окраїні Лос-Анджелеса, ходить у звичайні магазини і не має автомобіля. Багато грошей Гіларі віддає у дитячі будинки.
Я так і не навчилася бути гламурною світською левицею. Краще витрачу гроші, зробивши когось щасливим, – розповідає Гіларі.
Сара Джесіка Паркер
Зірка серіалу Секс у великому місті зовсім не схожа на свою героїню. Вона не транжирить гроші і не помішана на дизайнерському взутті.
Річ у тому, що в дитинстві сім’я Сари, яка складалася з восьми осіб, була дуже бідною. Вони жили на виплати по безробіттю і стояли у чергах за безкоштовним харчуванням.Також по темі: Топ-9 зірок-дюймовочок, чий зріст нижчий за 160 см Дрищ, Жаба, Франкенштейн: як у дитинстві обзивали зірок Топ-5 зірок, які не робили пластичних операцій
Саме тому, отримуючи великі гонорари, Сара тратить їх дуже економно.
Вони із сім’єю ходять у звичайні супермаркети і їздять громадським транспортом, а також вчать економії своїх дітей.
Дженніфер Лоуренс
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Ця акторка стала популярною на весь світ завдяки своїм ролям у кіно. Вона отримує величезні гонорари і престижні нагороди, проте живе дуже скромно.
Дженніфер живе у квартирі, яку придбала на свій перший гонорар, їздить на бюджетній автівці і купує речі на розпродажах.
Звичайно, величезний і красивий будинок – це класно. Але ж у мене поки немає великої родини, щоб поселити її туди, а мені самій вистачає і невеликої квартирки. То який сенс витрачати гроші? – вважає Дженніфер.
Леонардо Ді Капріо
Лео не любить витрачати гроші. Єдине, що він собі дозволив, – купити власний острів. Але навіть це він зробив не через власну примху, а для того, щоб зберегти унікальну тропічну природу.
Він витрачає багато грошей на охорону тварин і природи. Наприклад, пожертвував 40 мільйонів доларів на охорону тигрів.
Сандра Буллок
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Кажуть, що всі, хто хоч раз працював із Сандрою, назавжди стають її друзями, адже вона дуже добра, весела і скромна.
Акторка 4 рази жертвувала по мільйону доларів американському Червоному Хресту і всиновила двох дітей. Навіть у виборі чоловіка вона не звертала уваги на його багатство.
Сара Мішель Геллар
Сара зі своїм чоловіком рідко виходять у світ. Вони приділяють більше уваги сім’ї і благодійності.
Акторка постійно допомагає малозабезпеченим і бездомним людям, а також привчає до цього своїх дітей.
Моя мама завжди вчила мене, що можна допомогти іншим людям, навіть якщо у тебе нічого немає. Але ж у мене є багато всього. Так що, думаю, якщо я витрачу частину своїх грошей на їжу для голодуючих, світ стане хоч трохи кращим, – розповідає Сара.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про зірок, які транжирять гроші на дурниці.
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