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ICTV / Ранок / Топ-7 успішних голлівудських зірок, які ведуть скромне життя / 21.10.2019 17:13
21.10.2019 17:13
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Топ-7 успішних голлівудських зірок, які ведуть скромне життя

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Ці голлівудські зірки заробляють мільйони доларів і можуть дозволити собі розкішне життя. Проте вони обрали не шикарні вілли і дорогі автомобілі, а скромне життя і допомогу іншим людям.

Кіану Рівз


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Публикация от Киану Ривз (@keanu_reeves_demons)

Цей американський актор давно прославився на весь світ не лише завдяки Матриці та іншим популярним фільмам, але і через своє скромне і надзвичайно економне життя.

Він живе у звичайній квартирі, їздить у метро, не їсть у дорогих ресторанах і може носити одяг роками.

А ще Кіану активно допомагає бездомним і жертвує гроші у фонд боротьби із раком.

Актор став відлюдником після смерті дитини і дружини. Саме тому він вважає, що гроші нікого не можуть зробити щасливими.

Гіларі Свонк


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Публикация от Hilary Swank (@hilaryswank)

Гіларі Свонк – зразок скромної людини, яку зовсім не змінила голлівудська слава.

На це повпливало дитинство зірки. Її сім’я жила дуже бідно, дитячі роки пройшли у трейлерному парку.

Зараз акторка живе у невеличкій квартирі на окраїні Лос-Анджелеса, ходить у звичайні магазини і не має автомобіля. Багато грошей Гіларі віддає у дитячі будинки.

Я так і не навчилася бути гламурною світською левицею. Краще витрачу гроші, зробивши когось щасливим, – розповідає Гіларі.

Сара Джесіка Паркер


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Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

Зірка серіалу Секс у великому місті зовсім не схожа на свою героїню. Вона не транжирить гроші і не помішана на дизайнерському взутті.

Річ у тому, що в дитинстві сім’я Сари, яка складалася з восьми осіб, була дуже бідною. Вони жили на виплати по безробіттю і стояли у чергах за безкоштовним харчуванням.

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Саме тому, отримуючи великі гонорари, Сара тратить їх дуже економно.

Вони із сім’єю ходять у звичайні супермаркети і їздять громадським транспортом, а також вчать економії своїх дітей.

Дженніфер Лоуренс


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Публикация от Jennifer Lawrence (@jlawthequeen)

Ця акторка стала популярною на весь світ завдяки своїм ролям у кіно. Вона отримує величезні гонорари і престижні нагороди, проте живе дуже скромно.

Дженніфер живе у квартирі, яку придбала на свій перший гонорар, їздить на бюджетній автівці і купує речі на розпродажах.

Звичайно, величезний і красивий будинок – це класно. Але ж у мене поки немає великої родини, щоб поселити її туди, а мені самій вистачає і невеликої квартирки. То який сенс витрачати гроші? – вважає Дженніфер.

Леонардо Ді Капріо


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Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Лео не любить витрачати гроші. Єдине, що він собі дозволив, – купити власний острів. Але навіть це він зробив не через власну примху, а для того, щоб зберегти унікальну тропічну природу.

Він витрачає багато грошей на охорону тварин і природи. Наприклад, пожертвував 40 мільйонів доларів на охорону тигрів.

Сандра Буллок


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Публикация от Sandra Bullock (@sandrabullockco)

Кажуть, що всі, хто хоч раз працював із Сандрою, назавжди стають її друзями, адже вона дуже добра, весела і скромна.

Акторка 4 рази жертвувала по мільйону доларів американському Червоному Хресту і всиновила двох дітей. Навіть у виборі чоловіка вона не звертала уваги на його багатство.

Сара Мішель Геллар


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Публикация от Sarah Michelle (@sarahmgellar)

Сара зі своїм чоловіком рідко виходять у світ. Вони приділяють більше уваги сім’ї і благодійності.

Акторка постійно допомагає малозабезпеченим і бездомним людям, а також привчає до цього своїх дітей.

Моя мама завжди вчила мене, що можна допомогти іншим людям, навіть якщо у тебе нічого немає. Але ж у мене є багато всього. Так що, думаю, якщо я витрачу частину своїх грошей на їжу для голодуючих, світ стане хоч трохи кращим, – розповідає Сара.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про зірок, які транжирять гроші на дурниці.

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Теги: зірки
21.10.2019 17:13
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