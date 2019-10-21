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ICTV / Ранок / Секрети геніальності від Івана Марчука — виставка всесвітньо відомого художника в Києві / 21.10.2019 16:19
21.10.2019 16:19
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Секрети геніальності від Івана Марчука — виставка всесвітньо відомого художника в Києві

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У столиці проходить виставка Секрети геніальності відомого в усьому світі українського художника Івана Марчука, яка стане останньою для киян.

Іван Марчук —  український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка. 

Іван Марчук фото

Також український художник є членом Золотої гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі 

У 2007 році Іван Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклало британське видання The Daily Telegraph.

У доробку художника понад 5000 робіт.

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Виставка Секрети геніальності проходитиме у мистецькому просторі ARTAREA з 18 жовтня до 15 грудня.

У цей період художник має провести декілька авторських екскурсій і майстер-клас з живопису. 

картина марчука фото

Серед інших робіт, Марчук презентував понад 100 картин, які раніше не виставлялися, а крім живопису і графіки поціновувачі мистецтва зможуть побачити пластичні твори і першу 20-хвилинну digital-інсталяцію за мотивами його робіт.

картина Івана Марчука фото

Крім digital-інсталяції, у виставку Секрети геніальності входять дві експозиційні зали, де є можливість подивитись творчість Марчука на різних етапах його життя.

Зручно, що загальна інформація, яка стосується характеристики періодів, міститься у QR-кодах у кожній залі.

Тож ті, кому цікаво дізнатися про митця більше, можуть одразу ж відсканувати код і отримати інформацію на свій смартфон.

картини художника марчука фото

Іван Марчук надихається найпростішими речами. Він створив власний стиль “пльонтанізм”.

А замість звичайних малярських мазків наносить кольори на полотно дивовижним мереживом. Роботи художника неможливо підробити.

Картини Івана Марчука фото

Ми запитали художника, чому ця його виставка стане для киян останньою.

– Розумієте, я вже набрид Києву. До того ж, мене хоче бачити світ. Я з радістю виставляюся серед різних народів і націй. Далі я планую експонуватися в Молдові, а після хочу у Румунію, — пояснив Іван Марчук.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про фестиваль Old Car Land.

Анастасія Скоблюк

Теги: Іван Марчук, виставка
21.10.2019 16:19
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