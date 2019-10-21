Секрети геніальності від Івана Марчука — виставка всесвітньо відомого художника в Києві

У столиці проходить виставка Секрети геніальності відомого в усьому світі українського художника Івана Марчука, яка стане останньою для киян.
Іван Марчук — український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Шевченка.
Також український художник є членом Золотої гільдії Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі
У 2007 році Іван Марчук потрапив до рейтингу 100 геніїв сучасності, який уклало британське видання The Daily Telegraph.
У доробку художника понад 5000 робіт.
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Виставка Секрети геніальності проходитиме у мистецькому просторі ARTAREA з 18 жовтня до 15 грудня.
У цей період художник має провести декілька авторських екскурсій і майстер-клас з живопису.
Серед інших робіт, Марчук презентував понад 100 картин, які раніше не виставлялися, а крім живопису і графіки поціновувачі мистецтва зможуть побачити пластичні твори і першу 20-хвилинну digital-інсталяцію за мотивами його робіт.
Крім digital-інсталяції, у виставку Секрети геніальності входять дві експозиційні зали, де є можливість подивитись творчість Марчука на різних етапах його життя.
Зручно, що загальна інформація, яка стосується характеристики періодів, міститься у QR-кодах у кожній залі.
Тож ті, кому цікаво дізнатися про митця більше, можуть одразу ж відсканувати код і отримати інформацію на свій смартфон.
Іван Марчук надихається найпростішими речами. Він створив власний стиль — “пльонтанізм”.
А замість звичайних малярських мазків наносить кольори на полотно дивовижним мереживом. Роботи художника неможливо підробити.
Ми запитали художника, чому ця його виставка стане для киян останньою.
– Розумієте, я вже набрид Києву. До того ж, мене хоче бачити світ. Я з радістю виставляюся серед різних народів і націй. Далі я планую експонуватися в Молдові, а після хочу у Румунію, — пояснив Іван Марчук.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про фестиваль Old Car Land.
Анастасія Скоблюк
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