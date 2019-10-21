Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня для всіх знаків зодіаку: що радять зірки

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня для всіх знаків зодіаку обіцяє бути цікавим. Ранок у Великому Місті підготував для тебе дещо корисне. Отож, читай нижче, чого чекати цього тижня.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цього тижня тобі не рекомендовано сидіти, склавши руки. Берися за нові справи і вони обов’язково принесуть тобі приємний результат.

А для тих, хто ще не знайшов другу половинку, зірки радять не просиджувати час вдома.

Є велика ймовірність, що цього тижня ти зустрінеш ту людину, в яку закохаєшся по самі вуха.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Попрацюй над самодисципліною.

Якщо її не буде, тобі прийдеться важко цього тижня, а, можливо, і не лише цього.

Зірки радять зайнятися своїм внутрішнім станом і не зациклюватися на знайомствах, щоб швидше знайти кохану/коханого. На все свій час.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Цього тижня у тебе все буде налагоджуватися в кращу сторону.

У роботі справи підуть угору, будеш отримувати компліменти, а ще чекай нових знайомств.

Зірки радять тобі не відкладати справи і зайнятися бізнесом, адже енергії у тебе буде сповна.

Рак (22 червня – 22 липня)

Зверну увагу на самопочуття. Цей тиждень буде не з легких.

Щоб відновити сили та енергію, спробуй відпочити десь на свіжому повітрі.

І не засиджуйся на роботі допізна. А вихідні краще всього присвятити рідним.

Лев (23 липня – 23 серпня)

Виконуй усі справи поступово і не поспішай. У тебе вистачить сил і енергії, щоб усе довести до кінця.

Зірки радять зайнятися фінансовим станом, варто починати відкладати гроші на майбутнє.

Схоже, що вже незабаром вони тобі знадобляться.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Не завантажуй себе додатковою роботою. Усі гроші не заробиш, а от зі здоров’ям можуть виникнути проблеми.

Тому бережи себе. До того ж зірки радять цього тижня не лишатися наодинці, обов’язково зустрінься з друзями і коханою людиною.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Тобі потрібно відновити сили.

Розберися з думками та проблемами, які заважають тобі спокійно жити.

Позбудься зайвих речей, які не приносять тобі жодної користі.

Цей тиждень обіцяє бути ефективним. Буде багато зустрічей, які допоможуть тобі рухатися вперед. Тому лови момент.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У тебе може виникнути класична осіння депресія.

Щоб її побороти, варто виходити у світ і знайомитися з новими цікавими людьми.

Зірки радять зайнятися саморозвитком і придбати кілька нових книг.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Цього тижня тобі все буде легко вдаватися. Якщо хочеш досягти успіху, тобі доведеться трішки потрудитися.

Зірки радять сходити на майстер-класи чи будь-які інші розвиваючі заходи.

І не забувай, що потрібно відпочивати. Наприклад, візьми друзів і сходи на фільм.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Новий тиждень буде цілком сприятливим.

Займися саморозвитком і не забувай про правильне харчування. А ще спробуй менше хвилюватися.

На початку тижня тебе переповнюватиме енергія, тож направ її у роботу.

І не забувай виходити на свіже повітря. Прогулянки тобі зараз вкрай необхідні.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

На тебе чекають приємні події і відкриються нові можливості.

Цього тижня зірки рекомендують знайти нове хобі і зайнятися навчанням. Нові знання ніколи не стануть зайвими.

Наприкінці тижня займися відпочинком або сходи на шопінг.

Це все принесе тобі позитивних емоцій.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Цей тиждень буде не з легких.

Робота принесе лише перевтому, тому намагайся більше відпочивати і виходити на прогулянки.

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Щоб відновити сили, тобі варто взяти з собою друзів і сходити разом на розваги.

Зірки рекомендують цього тижня доводити усі справи до кінця. Тому не лінуйся і все у тебе буде добре.

Тепер ти знаєш свій гороскоп на тиждень. Дотримуйся порад і читай інші наші матеріали.

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