Як тобі таке, Ілон Маск? Україна відкриває космос для всіх

В Україні відкрили дослідження космосу для приватних компаній. Відповідний закон ухвалили депутати 2 жовтня, і зараз він чекає на підпис президента.

Експерти у сфері космічної галузі кажуть: документ є революційним. Мовляв, він відкриває ринок приватним дослідникам до проектування, випробування та запусків ракетоносіїв цивільного призначення. До прийняття закону це було заборонено. Фактично ще з радянських часів галузь була монополізована державою. Але зараз заборона приватних космічних розробок заважала розвиватися галузі в цілому.

«Скасування державної монополізації сприятиме розквіту серед українських підприємців проектів, які б могли б задовільнити нішу потреб щодо запуску наносупутників та мікросупутників», – вважає експерт-аналітик з аерокосмічної діяльності Андрій Колесник.

Нагадаємо, що мікро- та наносупутники – це космічні апарати вагою від одного до ста кілограмів.

Попри досить маленьку вагу, зазвичай, їх використовують для дуже широкого спектру досліджень Землі й космосу та комунікації. Наприклад, задля астрономічного спостереженнями та екологічного моніторингу, зокрема, за рухом вітрів.

Цікаво, що зараз за державним замовленням на орбіті немає українських супутників. І це не зважаючи на те, що Україна має повний цикл ракетокосмічного виробництва. Так, ми – одна з семи унікальних країн у світі. Тому – це ще один аргумент на користь відкриття нових можливостей для приватних компаній у сфері дослідження космосу.

Важливо, що закон дозволяє українським підприємцям не тільки проектувати та випробувати ракетоносії, а й запускати їх із території України.

«До цього існував порядок, коли потрібно було на кожний крок отримувати дозволи від державного космічного агентства. Законопроект звільняє від цього обов’язку. Запропонована декларативна форма повідомлення щодо своїх дій у сфері космічної діяльності, на сьогоднішній день Державне космічне агентство дозволятиме підприємцям не витрачати зайвого часу на отримання дозволів» – говорить Колесник.

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Як зазначають експерти, зменшення бюрократичних вимог спростить життя приватних компаній, які будуть займатися космічною діяльністю.

Проте в законі передбачені виключення. Зокрема, щодо непередбачуваних обставин, які можуть нанести шкоди населенню, екології, інфраструктурі та промисловим підприємствам.

У цих випадках приватним бізнесменам все ж потрібно буде звернутися за дозволом до державного космічного агентства, відзначають експерти.

Законотворці сподіваються, що окрім появи нових приватних космічних компаній та стартапів, які стимулюватимуть розвиток науки та техніки в Україні, до нас прийдуть й іноземні інвестиції. До прийняття закону залучення грошей з-за кордону було заборонене, пояснюють експерти.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому місті розповідав, як використовують космос люди сьогодні.

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