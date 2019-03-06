Ілон Маск закриє космос для Росії?

Америка успішно розвиває приватні космічні проекти. Інновації та конкуренція дозволяють американцям робити польоти в космос все дешевшими і ефективнішими. І одним з лідерів космічної гонки є відомий винахідник Ілон Маск. Днями його компанія SpaceX здійснила пробний запуск космічного корабля для польотів у космос людини. І цим запуском Маск наближає занепад російської космічної програми.

Американський Dragon-2

2 березня відбулась історична подія. Приватна космічна компанія SpaceX Ілона Маска відправила у космос корабель Dragon-2. Цей апарат має доправляти астронавтів на орбіту до Міжнародної космічної станції. І що тут такого, можете ви запитати?

Справа в тому, що США не відправляло астронавтів на орбіту власними силами з 2011 року. Причина тому – відмова від використання багаторазових кораблів Спейс Шатл. До такого рішення в NASA прийшли після того, як в 1986 та 2003 роках розбились човники Челленджер та Колумбія. Плану Б у американців не було, тому домовились з Росією, що якийсь час американські астронавти будуть потрапляти на МКС на російських ракетах Союз.

Російський Союз

Сучасний російський Союз – це фактично та ж ракета, яку спроектував український конструктор Сергій Корольов і на якій в космос полетів Юрій Гагарін. Ракету, звісно, модернізували, але основні принципи і агрегати лишились. Бо вирішили, навіщо ж змінювати те, що і так працює.

Логіка в цьому є. Союз – одна з найнадійніших ракет в історії. В різних модифікаціях Союзи більше ста разів виводили вантажі та людей у космос. Кількість невдалих пусків – одиниці. Проте, ракета хоч і потужна, але вкрай неекономічна. Літати на ній розкіш навіть для американців. Крім того, коли радянські технології накладаються на російські корупцію, крадіжки та безвідповідальність, чекай біди. Останнім часом російські ракети із загрозливою регулярністю стали падати.

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Загроза для Роскосмосу

Якщо тестовий політ Dragon-2 виявиться вдалим на всіх етапах, а потім пройде успішне випробування рятувальної системи, то не виключено, що вже до кінця цього року приватна компанія вперше в історії відправить людей у космос. З цього моменту американці перестануть літати на російських ракетах. І з великою долею ймовірності це зроблять й інші країни, які користуються послугами росіян. Бо літати на Фалконах Маска не тільки безпечніше, але й в рази дешевше. Роскосмос втратить величезні гроші і залишки репутації. І це, звісно, не сприятиме розвитку російської космічної програми, яка і так кульгає на обидві ноги.

А що ж Україна?

Невже ми безнадійно програємо космічну гонку? Можливо й ні. Днями стало відомо, що харківський завод «Південмаш» домовився з держпідприємством «Паллада» про створення платформи для запуску ракет. Іншими словами, створити власний український космодром. І це прекрасна новина. От тільки зараз мати власний космодром вже не достатньо. Потрібно робити ракети багаторазовими, як у SpaceX, щоб запуски були дешевими. Такі собі лоу-кост ракети. Тільки тоді є шанс зайняти свою нішу у цій висококонкурентній боротьбі за космос.

Шеф-редактор Ранку у Великому Місті Костянтин Ігнатчук

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