Пристрасні танці з Франсиско Гомесом: Michelle Andrade випустила кліп Не знаю

Після того, як Michelle і Франсиско здивували спільним номером у фіналі конкурсу “Міс Україна“, вони продовжили свій танець у кліпі до україномовного синглу “Не знаю”.

Франсиско Гомес не лише став партнером Michelleв у танці, а й виступив хореографом-постановником.

За сюжетом, Франсиско – той самий, хто підкорив серце Michelle.

Вона бачить тільки його одного, а всі шанувальники – просто тіні.

Пристрасні танці під місяцем і проливним дощем, вогняні відтінки нарядів, експресія силуетів – кожна деталь відео підкреслює настрій пісні.

У новому відео співачка змінила імідж і з’явилася з новою стрижкою.

– Ця пісня і мій зовнішній вигляд відображають те, що зараз відбувається в моїй душі. Якщо хочете зазирнути мені в серце, просто послухайте, подивіться, і ви зрозумієте, – коментує Michelle.

Щоб передати чуттєву латиноамериканську природу Michelle і Франсиско, стиліст Соня Солтес створила образи героїв в полум’яному градієнті: від помаранчево-червоного до темно-бордового.

Режисерами стали Максим Шелковников (MOZGI Production) і Денис Маноха, які раніше зняли для Michelle Andrade lyric-video Musica, Corazon і кліп Tranquila.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідали, як сексуальний мільйонер танцює на яхті з чотирма красунями.