Пристрасні танці з Франсиско Гомесом: Michelle Andrade випустила кліп Не знаю

Після того, як Michelle і Франсиско здивували спільним номером у фіналі конкурсу “Міс Україна“, вони продовжили свій танець у кліпі до україномовного синглу “Не знаю”.
Франсиско Гомес не лише став партнером Michelleв у танці, а й виступив хореографом-постановником.
Також по темі: Груди Астаф'євої, ноги Полякової та гарячі танці Лободи: що нового в Інстаграм
За сюжетом, Франсиско – той самий, хто підкорив серце Michelle.
Вона бачить тільки його одного, а всі шанувальники – просто тіні.
Пристрасні танці під місяцем і проливним дощем, вогняні відтінки нарядів, експресія силуетів – кожна деталь відео підкреслює настрій пісні.
У новому відео співачка змінила імідж і з’явилася з новою стрижкою.
– Ця пісня і мій зовнішній вигляд відображають те, що зараз відбувається в моїй душі. Якщо хочете зазирнути мені в серце, просто послухайте, подивіться, і ви зрозумієте, – коментує Michelle.
Щоб передати чуттєву латиноамериканську природу Michelle і Франсиско, стиліст Соня Солтес створила образи героїв в полум’яному градієнті: від помаранчево-червоного до темно-бордового.
Режисерами стали Максим Шелковников (MOZGI Production) і Денис Маноха, які раніше зняли для Michelle Andrade lyric-video Musica, Corazon і кліп Tranquila.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідали, як сексуальний мільйонер танцює на яхті з чотирма красунями.
|0