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ICTV / Ранок / Пристрасні танці з Франсиско Гомесом: Michelle Andrade випустила кліп Не знаю / 10.10.2019 17:20
10.10.2019 17:20
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Пристрасні танці з Франсиско Гомесом: Michelle Andrade випустила кліп Не знаю

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Після того, як Michelle і Франсиско здивували спільним номером у фіналі конкурсу “Міс Україна“, вони продовжили свій танець у кліпі до україномовного синглу “Не знаю”.

Франсиско Гомес не лише став партнером Michelleв у танці, а й виступив хореографом-постановником.

Michelle Andrade не знаю

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За сюжетом, Франсиско – той самий, хто підкорив серце Michelle.

Вона бачить тільки його одного, а всі шанувальники – просто тіні.

Пристрасні танці під місяцем і проливним дощем, вогняні відтінки нарядів, експресія силуетів – кожна деталь відео підкреслює настрій пісні.

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У новому відео співачка змінила імідж і з’явилася з новою стрижкою.

– Ця пісня і мій зовнішній вигляд відображають те, що зараз відбувається в моїй душі. Якщо хочете зазирнути мені в серце, просто послухайте, подивіться, і ви зрозумієте, – коментує Michelle.

Щоб передати чуттєву латиноамериканську природу Michelle і Франсиско, стиліст Соня Солтес створила образи героїв в полум’яному градієнті: від помаранчево-червоного до темно-бордового.

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Режисерами стали Максим Шелковников (MOZGI Production) і Денис Маноха, які раніше зняли для Michelle Andrade lyric-video Musica, Corazon і кліп Tranquila.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідали, як сексуальний мільйонер танцює на яхті з чотирма красунями.

Теги: Michelle Andrade, музика, шоу-бізнес
10.10.2019 17:20
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