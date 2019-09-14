Міс Україна 2019: шикарні дівчата, але без казусів не обійшлось

12 вересня в Палаці Україна у Києві минув довгоочікуваний фінал 29-го національного конкурсу краси Міс Україна 2019. Як і кожного року, цього теж не обійшлось без казусів. Як усе було – читай нижче.

У журі сиділи: Катерина Кухар, Микола Тищенко, Павло Зібров, Олена Горова, Аліна Байкова.

24 конкурсантки віком від 18 до 25 років довго готувалися і все ж вийшли на сцену, хоч і з запізненням у майже півтори години.

Кожна дівчина бажала заволодіти дорогоцінною короною, але уже за кілька виходів 12 красунь попрощалися з мрією.

Скільки балів отримали та за чим вибирали фіналісток, на жаль, невідомо. Адже журі не оголошували оцінок, не критикували, а лиш спостерігали зі своїх місць.

Виникає питання: уже завчасно було відомо, хто переможе? І хоч у суспільстві гуляє така думка, ми не можемо назвати це фактом.

А тепер перейдемо до казусів. Як ви пам’ятаєте, минулих років на сцені траплялося різне: то вибіжить гола жінка, то наплутають з трофеями, то переможницю корони позбавлять.

Цього ж року під час відбору фіналісток трапилось маленьке непорозуміння. Коли було названо шістьох головних красунь, раптом виявилось, що одну визначили неправильно.

Довелось замінити. Замість учасниці під номером 12 – Людмили Мілевської, на сцену вийшла учасниця під номером 9 – Марина Кіосе. До речі, Марина в результаті стала Miss International.

На конкурсі було усе: вогонь, вітер, музика, знаменитості та вишукано одягнені глядачі. Загалом влаштували блискуче шоу.

Але, на жаль, на інтелектуальному конкурсі фіналістки вразити так і не змогли. Та ми припускаємо, що це через хвилювання.

І про головне

Переможницею конкурсу краси і власницею 400 тисяч гривень стала 24-річна студентка з Харкова Маргарита Паша.

Дівчина має безліч хобі: вишиває ікони, грає на фортепіано, займається гімнастикою.

У мережі впевнені, що Маргарита приховує заможного кавалера, адже постійно публікує фотографії з сотнями троянд.

Власне, через це вона тепер отримує негативні відгуки в Instagram.

Та де правда, а де обман – ми побачимо вже на міжнародному конкурсі краси Міс світу в Лондоні.

Нехай переможе найкраща, а ми вболіватимемо за нашу красуню з України.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто претендував на корону найкрасивішої – учасниці конкурсу краси Міс Україна 2019.

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