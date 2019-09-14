Міс Україна 2019: шикарні дівчата, але без казусів не обійшлось

12 вересня в Палаці Україна у Києві минув довгоочікуваний фінал 29-го національного конкурсу краси Міс Україна 2019. Як і кожного року, цього теж не обійшлось без казусів. Як усе було – читай нижче.
У журі сиділи: Катерина Кухар, Микола Тищенко, Павло Зібров, Олена Горова, Аліна Байкова.
24 конкурсантки віком від 18 до 25 років довго готувалися і все ж вийшли на сцену, хоч і з запізненням у майже півтори години.
Кожна дівчина бажала заволодіти дорогоцінною короною, але уже за кілька виходів 12 красунь попрощалися з мрією.
Скільки балів отримали та за чим вибирали фіналісток, на жаль, невідомо. Адже журі не оголошували оцінок, не критикували, а лиш спостерігали зі своїх місць.
Виникає питання: уже завчасно було відомо, хто переможе? І хоч у суспільстві гуляє така думка, ми не можемо назвати це фактом.
А тепер перейдемо до казусів. Як ви пам’ятаєте, минулих років на сцені траплялося різне: то вибіжить гола жінка, то наплутають з трофеями, то переможницю корони позбавлять.
Цього ж року під час відбору фіналісток трапилось маленьке непорозуміння. Коли було названо шістьох головних красунь, раптом виявилось, що одну визначили неправильно.
Довелось замінити. Замість учасниці під номером 12 – Людмили Мілевської, на сцену вийшла учасниця під номером 9 – Марина Кіосе. До речі, Марина в результаті стала Miss International.
На конкурсі було усе: вогонь, вітер, музика, знаменитості та вишукано одягнені глядачі. Загалом влаштували блискуче шоу.
Але, на жаль, на інтелектуальному конкурсі фіналістки вразити так і не змогли. Та ми припускаємо, що це через хвилювання.
І про головне
Переможницею конкурсу краси і власницею 400 тисяч гривень стала 24-річна студентка з Харкова Маргарита Паша.
Дівчина має безліч хобі: вишиває ікони, грає на фортепіано, займається гімнастикою.
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И так….у меня появилась идея ,я хочу организовать спортивную поездку ,на майские праздники в Мармарис(D-hotel)!!! – утренняя пробежка ; -медитации (йога) – аффирмации ,мантры ; -и т.д Подробно, напишу ближе к весне)))!!! P.s. Подготовимся к лету вместе #morningyoga #energy #harmony #yogatime #nature #miditation #love#yoga #sport #vacation #йога#гармония #медитации #любовьксебе #энергия #энергетика #
Публикация от Margarita Pasha (@margoritapasha)
У мережі впевнені, що Маргарита приховує заможного кавалера, адже постійно публікує фотографії з сотнями троянд.
Власне, через це вона тепер отримує негативні відгуки в Instagram.
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Не ищите никогда ,никому ,никаких оправданий .Если человек так поступил ,значит он так хотел !!!
Та де правда, а де обман – ми побачимо вже на міжнародному конкурсі краси Міс світу в Лондоні.
Нехай переможе найкраща, а ми вболіватимемо за нашу красуню з України.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто претендував на корону найкрасивішої – учасниці конкурсу краси Міс Україна 2019.
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