Неповторний ангельський голос: прем’єра нового альбому Лари Фабіан у Києві

19 та 20 жовтня у Києві відбудуться два великі сольні концерти володарки численних музичних премій, авторки пісень, композиторки, бельгійсько-канадської співачки Лари Фабіан.
Вона виступить на одному з головних концертних майданчиків Києва – Палаці Україна. Вартість квитків стартує від 850 гривень.
Співачка в Києві представить новий альбом Papillon у рамках концертної програми 50 World Tour.
Так популярна виконавиця відзначить 50-річний ювілей та 30-річчя творчої діяльності.
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Papillon – альбом, де всі пісні виконані французькою мовою.
Лара назвала його на честь прізвиська бабусі: саме вона прищепила Фабіан любов до музики.
Диск був записаний за 11 днів у домашній студії Лари, яка знаходилась у підвалі її будинку.
Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі хіти Лари Фабіан.
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