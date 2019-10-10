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ICTV / Ранок / Неповторний ангельський голос: прем’єра нового альбому Лари Фабіан у Києві / 10.10.2019 16:30
10.10.2019 16:30
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Неповторний ангельський голос: прем’єра нового альбому Лари Фабіан у Києві

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19 та 20 жовтня у Києві відбудуться два великі сольні концерти володарки численних музичних премій, авторки пісень, композиторки, бельгійсько-канадської співачки Лари Фабіан.


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Вона виступить на одному з головних концертних майданчиків Києва – Палаці Україна. Вартість квитків стартує від 850 гривень.

Співачка в Києві представить новий альбом Papillon у рамках концертної програми  50 World Tour.

Так популярна виконавиця відзначить 50-річний ювілей та 30-річчя творчої діяльності.


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Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial)

Papillon – альбом, де всі пісні виконані французькою мовою. 

Лара назвала його на честь прізвиська бабусі: саме вона прищепила Фабіан любов до музики.

Диск був записаний за 11 днів у домашній студії Лари, яка знаходилась у підвалі її будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі хіти Лари Фабіан.

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Теги: Лара Фабиан
10.10.2019 16:30
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