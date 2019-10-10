Неповторний ангельський голос: прем’єра нового альбому Лари Фабіан у Києві

19 та 20 жовтня у Києві відбудуться два великі сольні концерти володарки численних музичних премій, авторки пісень, композиторки, бельгійсько-канадської співачки Лари Фабіан.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial) 5 Май 2019 в 5:26 PDT

Вона виступить на одному з головних концертних майданчиків Києва – Палаці Україна. Вартість квитків стартує від 850 гривень.

Співачка в Києві представить новий альбом Papillon у рамках концертної програми 50 World Tour.

Так популярна виконавиця відзначить 50-річний ювілей та 30-річчя творчої діяльності.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lara Fabian (@larafabianofficial) 19 Авг 2019 в 3:05 PDT

Papillon – альбом, де всі пісні виконані французькою мовою.

Лара назвала його на честь прізвиська бабусі: саме вона прищепила Фабіан любов до музики.

Диск був записаний за 11 днів у домашній студії Лари, яка знаходилась у підвалі її будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі хіти Лари Фабіан.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.