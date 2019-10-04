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ICTV / Ранок / Фотомоделі, танцівниці, родичі: кого нардепи наймають собі в помічники? / 04.10.2019 17:25
04.10.2019 17:25
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Фотомоделі, танцівниці, родичі: кого нардепи наймають собі в помічники?

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Помічники депутатів – хто вони, чим займаються у Верховній Раді і як стати помічником депутата.

Фотомоделі, танцівниці, організатори весіль, візажисти, водії, охоронці. Що об’єднує всі ці професії? Після них ви можете стати помічником народного депутата. Ну в Україні так точно. Цікаво тільки як такі помічники допомагають народним депутатам займатися законотворчою роботою?

Хто може стати помічником депутата

Один народний депутат України може мати аж до тридцять одного помічника – консультанта. Помічником може стати громадянин України, який має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою.

До чотирьох помічників нардеп може оформити в штат, інші працюють на громадських засадах.

На штатних помічників з державного бюджету виділяється приблизно 40 тисяч гривень на місяць.

Депутат сам вирішує, чи всю цю суму платити одному помічнику, чи розбити на декількох. При цьому, в деяких європейських країнах, наприклад, у сусідній Молдові, оплачує роботу помічників не держава, а самі депутати.

Що робить помічник депутата

В Україні інститут помічників нардепів в 90-і роки був запроваджений для того щоб компенсувати низький професійний рівень самих народних обранців, відзначають фахівці.

Тобто в ідеалі помічник має допомагати депутату в законотворчій роботі, обробляти звернення громадян, організовувати комунікацію. Відповідно йому потрібно володіти саме такими компетенціями.

Ключове – знання законодавчого поля, вміння працювати з законопроектами, доопрацьовувати їх, дивитись і показувати, які ризики несе той чи інший законопроект. Друга сфера – це документообіг, – пояснює політик Андрій Парубій.

Але, за словами експертів, для реальної роботи, вистачає і кількох помічників. А що ж тоді робить ще два десятки?

Просто отримує корочки, які надають вільний доступ до органів державної влади, підприємств.

Нелегальні «переваги» корочки помічника депутата

Іноді звання помічника-нардепа на громадських засадах навіть просто дарують, відзначають фахівці.

Я пригадую, що коли я був нардепом до мене окремі люди зверталися: “Дай мені таке посвідчення, я чимось віддячу. А воно тобі навіщо? Дослівна фраза – ментів шугати, – громадський та політичний діяч розповів Тарас Чорновіл.

Моделі, блогери і родичі

Нардепу Миколі Тищенку на платній основі допомагає 22-річна фотомодель Мар’яна Михолап. Вона брала участь у відборі на конкурс Міс Україна. У 2017 році закінчила факультет економічної кібернетики у Київському національному економічному університеті. Дівчина каже, що в помічники її відібрала команда Тищенка, а допомагає вона нардепу усім чим може.

«Фотографувати, знімати відео, працювати з пресою. Я заходила через агентство, тобто його команда мене обрала», – пояснила помічниця.

Не відстає від Тищенка і його однопартієць Ростислав Тістик із Львівської області. Його помічниця – 23-річна інстаграм-блогерша Ольга Гадовська.

А ще одному слузі народу, Олексію Мовчану, допомагає 24-річна танцівниця Валерія Гриценко. Останнім часом дівчина шукала роботу організатора свят, але пішла працювати в Раду.

Також по темі: Чи єдині депутати від партії Слуга народу? Даша Селфі перевірила Нові депутати Верховної Ради – хто вони Зняття недоторканності з депутатів: перемога чи поразка?

Окрема частина помічників – родичі нардепів чи родичі їхніх друзів. Син першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра Микита працює помічником народного депутата Юрія Киселя.

Екс-кварталівець Юрій Корявченков, або просто Юзік, помічницею на громадських засадах зробив власну дружину, а його однопартійка Марина Нікітіна – влаштувала свого чоловіка помічником на платній основі. Каже через професійні якості, а не родинні звязки, як хтось міг ненароком подумати.

Голова фракції Слуги Народа Давід Арахамія такий вибір однопартійцев не підтримує, і каже, що сам своїх помічників перевіряв навіть на поліграфі.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав про бюджет України на 2020 рік.

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Теги: Валерій Літонінський, Верхова Рада
04.10.2019 17:25
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