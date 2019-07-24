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ICTV / Ранок / Нові депутати Верховної Ради – хто вони / 24.07.2019 11:50
24.07.2019 11:50
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Нові депутати Верховної Ради – хто вони

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У Верховній Раді IX скликання буде три чверті нових депутатів, а точніше 320 з 424 – це ті, хто раніше ніколи не працював у парламенті. Результати в мажоритарних округах – головна сенсація позачергових парламентських виборів, які відбулися 21 липня.

Невідомі кандидати від президентської партії Слуга Народу перемагають маститих політиків.

Доходить до смішного.

Нові обличчя у Верховній Раді

У 77 окрузі в Запоріжжі весільний фотограф Сергій Штепа переміг народного депутата чотирьох скликань, мультимільйонера В’ячеслава Богуслаєва.

Депутат шести скликань, колишній голова ЦВК Сергій Ківалов на рідному окрузі в Одесі програв місцевому власнику піцерії, а колишній голова Верховної Ради Володимир Литвин – 26-річному журналісту.

І це ще не все. Один із найбагатших українців Костянтин Жеваго на окрузі в Полтаві поступився 25-річному кандидату від Слуги Народу, менеджеру державної компанії ProZorro.Продажі Олексію Мовчану.

У Харкові блогер переміг впливового за попередньої влади нардепа Олександра Грановського.

У Раді IX скликання не буде Сергія Пашинського, Сергія Капліна, Борислава Розенблата, Максима Бурбака. Цей список можна довго продовжувати.

Усі вони поступилися кандидатам від Слуги Народу.

Натомість партія Володмира Зеленського завела в парламент тамаду з Ужгорода Ігоря Кривошеєва та весільного ведучого з Полтави Андрія Бобляха. Коміків Олександра Скічка, Романа Грищука та Юрія Корявченкова.

Також по темі: Люстрация от Зеленского – мина замедленного действия? Про що Зеленський розмовляв з Путіним? Перед каким выбором очень скоро может оказаться Владимир Зеленский

А також одразу 18 тимчасово безробітних осіб.

Завдяки чому всі ці люди потрапили до парламенту? Сила бренду Слуги Народу та вдало проданий суспільству образ простих людей, сусідів по під’їзду у великій політиці.

Отож, чого очікувати українському народу від цих нових облич у політиці – детальніше дивіться в сюжеті Валерія Літонінського.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про здобутки Верховної Ради VIII скликання.

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Теги: Валерій Літонінський, Верховна Рада, парламентські вибори
24.07.2019 11:50
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