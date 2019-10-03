Гепатит А, кишкова паличка: як кав’ярні можуть наражати на небезпеку

Ммм…запашна кава!

Купити зерновий напій у найближчій кав’ярні – ранкова традиція майже кожного з нас.

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А чи думали ви, що за ароматами кавових зерен та посмішкою бариста можуть приховуватись серйозні захворювання.

Наприклад, гепатит А чи кишкова паличка.

Пам’ятайте, якою б якісною не була кава, один ковток підозрілої води може відправити вас до лікарні!

Наш журналіст Марина Лишак разом з експертом з якості та безпеки Максимом Несміяновим зробили рейд вуличними кав’ярнями.

Як би ви не любили каву, як би не поспішали на роботу, витратьте одну зайву хвилину та поцікавтеся, звідки вам наливають воду.

Якщо чіткої відповіді не нададуть, тікайте звідти!

Або звертайтеся до нас і ми разом перевіримо совість продавців та якість продуктів у рубриці Споживач програми Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті розповідав, чи варто купувати товари зі знижкою.

Фото: Nathan Dumlao / Unsplash

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