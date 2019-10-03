Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / 5 способов почувствовать радость жизни прямо сейчас / 03.10.2019 16:23
03.10.2019 16:23
Поділитися

5 способов почувствовать радость жизни прямо сейчас

0

Как почувствовать радость жизни? Советы, которые действительно работают.

Многие из нас считают, что чувство счастья зависит от внешних обстоятельств. И терпеливо ждут чуда, вместо того, чтобы его создавать.

Да, счастье действительно нельзя купить. Но его можно создать – самостоятельно и совершенно бесплатно. Вот 5 простых и эффективных способов.

Как почувствовать радость жизни?

Зарядись энергией солнца

осінь фото

Солнечные лучи – универсальный подниматель настроения.

Благодаря им в организме вырабатывается высокая доза серотонина, который не зря называют гормоном счастья.

Всего 20-30 минут на солнце – и ты почувствуешь невероятную лёгкость и прилив энергии. Проверено!

Насладись кусочком вкусной шоколадки

Хочешь прямо сейчас ощутить радость и чувство легкой эйфории? Съешь кусочек тёмного шоколада!

В нем содержится фенилэтиламин (более известный “наркотик любви”), который вызывает ощущения, похожие на чувство влюблённости.

Кроме того, в какао-бобах содержится магний. Он снимает чувство тревоги, помогает побороть депрессию и избавиться от стресса.

Составь свой мотивационный плейлист

музика фото

Музыка обладает невероятным энергетическим зарядом – и способна почти мгновенно поднять настроение.

Просто убедись, что песни, которые ты включаешь, полны надежд и вдохновляющих тезисов.

Сделайте что-нибудь хорошее для незнакомца

Испеки печенье и передай его в детский дом. Улыбнись водителю такси. Радостно поздоровайся с людьми в лифте. Обними кого-нибудь.

Дари людям радость – и она непременно вернётся к тебе!

Отправляйся на свидание… с собой!

пикник фото

Если погода позволяет, положи в небольшую корзину сочные фрукты, немного шоколада – и отправляйся в ближайший парк на пикник.

Насладись ветром, который играет твоими волосами. Понаблюдай за тем, как собаки выгуливают своих хозяев 🙂 Постарайся прочувствовать все, что происходит вокруг тебя.

Також по темі: 10 привычек по-настоящему счастливых пар Что нужно депутатам для полного счастья 25 приятных мелочей, которые подарят вам радость

Испытай благодарность за возможность быть живым. И ощущение восторга не заставит себя ждать.

Напомним, ранее мы публиковали 25 способов заметить, что счастье рядом.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: мотивация
03.10.2019 16:23
0



Загрузка...

Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати