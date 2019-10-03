5 способов почувствовать радость жизни прямо сейчас

Как почувствовать радость жизни? Советы, которые действительно работают.

Многие из нас считают, что чувство счастья зависит от внешних обстоятельств. И терпеливо ждут чуда, вместо того, чтобы его создавать.

Да, счастье действительно нельзя купить. Но его можно создать – самостоятельно и совершенно бесплатно. Вот 5 простых и эффективных способов.

Как почувствовать радость жизни?

Зарядись энергией солнца

Солнечные лучи – универсальный подниматель настроения.

Благодаря им в организме вырабатывается высокая доза серотонина, который не зря называют гормоном счастья.

Всего 20-30 минут на солнце – и ты почувствуешь невероятную лёгкость и прилив энергии. Проверено!

Насладись кусочком вкусной шоколадки

Хочешь прямо сейчас ощутить радость и чувство легкой эйфории? Съешь кусочек тёмного шоколада!

В нем содержится фенилэтиламин (более известный “наркотик любви”), который вызывает ощущения, похожие на чувство влюблённости.

Кроме того, в какао-бобах содержится магний. Он снимает чувство тревоги, помогает побороть депрессию и избавиться от стресса.

Составь свой мотивационный плейлист

Музыка обладает невероятным энергетическим зарядом – и способна почти мгновенно поднять настроение.

Просто убедись, что песни, которые ты включаешь, полны надежд и вдохновляющих тезисов.

Сделайте что-нибудь хорошее для незнакомца

Испеки печенье и передай его в детский дом. Улыбнись водителю такси. Радостно поздоровайся с людьми в лифте. Обними кого-нибудь.

Дари людям радость – и она непременно вернётся к тебе!

Отправляйся на свидание… с собой!

Если погода позволяет, положи в небольшую корзину сочные фрукты, немного шоколада – и отправляйся в ближайший парк на пикник.

Насладись ветром, который играет твоими волосами. Понаблюдай за тем, как собаки выгуливают своих хозяев 🙂 Постарайся прочувствовать все, что происходит вокруг тебя.

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Испытай благодарность за возможность быть живым. И ощущение восторга не заставит себя ждать.

Напомним, ранее мы публиковали 25 способов заметить, что счастье рядом.

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