Цукерка вагою 587 кілограмів: в Україні поставили солодкий рекорд

Ставити рекорди завжди солодко, а якщо ці рекорди допомагають рятувати безпритульних тварин – що може бути краще?

У Кременчуці відбулася благодійна акція, яку влаштувала кондитерська компанія «Лукас», відома чисельними соціальними ініціативами.

«З 1 серпня в компанії стартував соціальний проект на допомогу бездомним тваринам. У чому суть проекту? З кожного проданого кілограма бренду Тузя ми перераховуємо 10 копійок до фонду бездомних тварин», – розповіла керівник департаменту маркетингу торгової компанії «Лукас» Людмила Боталова.

Фестиваль «Солодкий Кременчук» вирішив побити усі рекорди та представив цукерку вагою 587 кг. Півтонни солодощів було відправлено солдатам на Схід України.

«Проведення фестивалю було покликано показати і Україні, і нашим регіонам, які знаходяться поруч із Кременчуком, що в нас є потужна кондитерська галузь, потужна кондитерська промисловість у місті», – зазначив міський голова Віталій Малецький.

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На фестиваль завітали навіть чотирилапі друзі, щоб поборотися за титул кращого собаки міста Кременчука. У планах у компанії обрати свого переможця в кожному місті України.

«Господарі з собачками прийшли, і ми обирали Тузю міста. Нею стала безпритульна тваринка, яку господиня врятувала буквально з вулиці. Ну просто для мене це дуже приємно. Стільки моментів, приємних моєму серцю, що я, звичайно, погодилася. А тут ще така погода, і стільки людей, і святковий настрій. Просто ух!», – поділилася враженнями телеведуча Надія Матвеєва.

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