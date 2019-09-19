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ICTV / Ранок / Моторошний фільм Прокляття «Мері» з оскароносним Гарі Олдманом виходить на екрани / 19.09.2019 21:14
19.09.2019 21:14
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Моторошний фільм Прокляття «Мері» з оскароносним Гарі Олдманом виходить на екрани

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26 вересня на широкі екрани в Україні виходить фільм жахів Прокляття “Мері” від від режисера культових серіалів “Американська історія жахів” і “Королеви крику” Майкла Гої.

Головну роль довірили власникові премії “Оскар” за найкращу чоловічу роль Гарі Олдману.

Крім того, у стрічці знялися Емілі Мортімер і молоді зірки фільмів “Воно” і “Астрал”.

Сюжет

Девід придбав яхту на аукціоні для своєї сім’ї. Чоловік хотів почати власний бізнес – морські перевезення, тому “Мері” мала б бути щасливим квиточком для родини.

Проте чим далі в море йде судно, тим жахливіші речі починають відбуватися на борту.

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Моторошний фільм Прокляття «Мері» з оскароносним Гарі Олдманом виходить на екрани / 5 фотографій

До речі, 24 вересня о 19.20 у кінотеатрі Сінема Сіті у Києві відбудеться допрем’єрний показ-вечірка фільму Прокляття “Мері”, де на глядачів чекають фотозони, смаколики і зіркові гості.

Охочі можуть придбати квитки тут.

А чи дійсно кіно буде таким страшним і цікавим, як обіцяють творці, ми розкажемо зовсім скоро у власній рецензії.

Трейлер фільму Прокляття Мері

Нагадаємо, раніше у нас вийшла рецензія на фільм До зірок з Бредом Піттом.

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Теги: Гарі Олдман, кіно, шоу-бізнес
19.09.2019 21:14
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