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ICTV / Ранок / Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 16 по 22 вересня: що радять зірки / 16.09.2019 12:03
16.09.2019 12:03
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Гороскоп на тиждень для всіх знаків зодіаку з 16 по 22 вересня: що радять зірки

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Гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку. Мерщій читай, що на тебе чекає з 16 по 22 вересня. Ранок у Великому Місті підготував багато цікавого.

Гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня 2019 для всіх знаків Зодіаку

Овен

овен фото

 

Цього тижня тобі треба довести всі покинуті справи до логічного кінця.

Тиждень буде сприятливим до нових справ, тому не розслабляйся. У тебе все вийде, якщо ти цього захочеш.

У плані кохання теж можеш не хвилюватися. Той, хто тебе любить, давно ходить поруч.

Найбільш сприятливий день на тижні – середа, 18 вересня.

Телець

телець фото

Цей тиждень у тебе буде вкрай сприятливим. Як у кар’єрі, так і в коханні. Тому спокійно втілюй задумані плани.

Менше сиди вдома, і більше виходь у люди. Так ти знайдеш нові знайомства, які в майбутньому стануть у нагоді.

Схоже, у тебе в житті нарешті почалась біла смуга .

Найбільш сприятливий день на тижні – субота, 21 вересня.

Близнюки

близнюки фото

Тобі пора перестати хвилюватись і закриватись від інших. Не бійся говорити.

Зірки кажуть, що в тебе є ідеї, які ти замовчуєш. Краще знайди того, хто тобі порадить, як досягти успіху в тій справі.

І впевнено, з вірою у себе та те, що ти робиш, йди вперед.

В особистому житті на тебе чекають зміни. Але які – це вже буде залежати від твого рішення.

Найбільш сприятливий день на тижні – субота, 21 вересня.

Рак

рак фото

Робота не пропаде, а от здоров’я може погіршитись, якщо не будеш за ним слідкувати. Присвяти цей тиждень собі.

Висипайся, добре їж та не перевтомлюйся.

З 16 по 22 вересня можуть виникати складнощі у спілкуванні з іншими. Тобі варто навчитись йти на поступки.

Це дещо поліпшить ситуацію.

Найбільш сприятливий день на тижні – четвер, 17 вересня.

Лев

лев фото

Цього тижня ти будеш постійно метушитися. Але в цьому є свої плюси. За старання на роботі на тебе чекає винагорода.

Продовжуй у тому ж дусі. У тебе все вийде.

До того ж, задумайся про подорож – нові емоції тобі не завадять.

Найбільш сприятливий день на тижні – субота, 21 вересня.

Діва

діва фото

Займися вивченням іноземної мови. Незабаром це тобі знадобиться.

Цей тиждень стане хорошим стартом для втілення нових ідей. Усе буде вдаватися легко.

У фінансову плані буде все стабільно, головне не робити спонтанних, непотрібних покупок.

Для чого забивати полиці тим, чим ти навряд чи будеш користуватися.

Найбільш сприятливий день на тижні – вівторок, 17 вересня.

Терези

терези фото

Цей тиждень дуже сприятливий до подорожей. Відклади всі справи і здійсни заповітну мрію.

На роботі можуть виникати труднощі, але на фінансовий стан вони ніяк не вплинуть.

Намагайся протягом тижня ні з ким не конфліктувати, не пліткувати.

І ще, свої плани на майбутнє краще тримай лише в своїй голові.

Найбільш сприятливий день на тижні – п’ятниця, 20 вересня.

Скорпіон

скорпіон фото

Щоб чогось досягти, треба багато трудитися. Візьми це собі за основу. Навчися використовувати час із користю.

Цього тижня тобі треба набратися рішучості і зробити те, про що давно мрієш.

Спочатку буде важко, але після цього обов’язково прийде успіх.

Найбільш сприятливий день на тижні – понеділок, 16 вересня.

Стрілець

стрілець фото

Доля готує тобі щось непередбачуване, що спровокує кардинальні зміни.

Цей тиждень може видатися не дуже вдалим, буде здаватися, що все йде проти тебе.

Можуть виникати конфлікти з близькими, але добре подумай, перш ніж сказати щось у відповідь.

До того ж, попіклуйся про стан свого здоров’я. Якщо є необхідність, сходи на консультацію до фахівця.

Найбільш сприятливий день на тижні – п’ятниця, 20 вересня.

Козеріг

козеріг фото

Цей тиждень буде багатим на події. Сумувати тобі точно не буде коли.

Можливо, доведеться прийняти важливе рішення, тому покладайся лише на свою інтуїції, а не на думку інших.

Якщо маєш плани, краще не ділитись ними з близькими.

Тобі почнуть давати поради, які в результаті не призведуть до очікуваного успіху.

Найбільш сприятливий день на тижні – понеділок, 16 вересня.

Водолій

водолій фото

Прийшов час навести лад у всіх справах. Це стосується не лише роботи, але й особистого життя.

Наприкінці тижня на тебе чекає приємна подія, можливо, відбудеться романтичне побачення.

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Стосунки вийдуть на новий рівень.

Якщо будуть вигідні пропозиції чи хтось стане пропонувати тобі свою допомогу – краще не відмовляйся.

З радістю приймай усе те, що підготувала доля.

Твоє життя налагоджується, і це головне.

Найбільш сприятливий день на тижні – четвер, 19 вересня.

Риби

риби фото

Не поспішай робити важливі рішення, перед тим краще порадитись із близькою людиною, якій ти повністю довіряєш.

Новий погляд на ситуацію – не завадить.

Влаштуй собі на вихідні поїздку туди, де ти зможеш відпочити та відновитися силами.

Також не забувай займатися спортом і час від часу перевіряти здоров’я.

Найбільш сприятливий день на тижні – понеділок, 16 вересня.

Тепер ти знаєш свій гороскоп на тиждень з 16 по 22 вересня 2019 року. Дослухайся до порад зірок і читай інші наші матеріали.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про любовний гороскоп на вересень 2019 – на кого чекають нові знайомства цієї осені. 

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Теги: Алла Гичка, гороскоп
16.09.2019 12:03
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