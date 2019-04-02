Ольга Сумська: Шкода, що прийшов час фаст-фуду в кіно

Співаки, телеведучі, блогери, дизайнери – хто тільки не знімається в кіно! Але вчитися на акторському, зубрити ночами тексти, проходити десятки кастингів – усе це не про них! Більш-менш впізнаваного обличчя достатньо, аби тебе взяли у велике кіно! Адже часто-густо про українське кіно дізнаються через відомі прізвища, а не навпаки.

«Спочатку потрібно ставати артистом, блогером, співаком, а потім, дивись, і в кіно запросять», – говорить продюсер Олексій Дурнєв.

Спочатку – ти співак або блогер – а потім і у кіно грати можна – це думка шоумена. Але не думка акторів. Ось які враження від гри аматорів із промовистими іменами залишилися у професійних акторів після перегляду стрічки «Продюсер».

«Звичайно, акторська гра бажає кращого, як на мене. Пішов на 15-й хвилині, я просто не міг це витримати», – говорить актор Дмитро Ступка.

«Шкода, що приходить час фаст-фуду навіть у жанрі кіно. Кожен має бути на своєму місці, і фільм «Продюсер» цьому підтвердження», – вважає акторка Ольга Сумська.

Втім, селебертіз і не претендують на премію Оскар. Зізнаються – погоджуються знятися у кіно, аби підняти касові збори того ж таки кіно – своїми відомими прізвищами! Кіно – це бізнес. А вони – капіталовкладення!

«У нас ще немає акторів, які б зібрали зали, тому продюсерам доводиться вдаватися до такого прийому, коли відомих заздалегідь усередині України людей ставити на роль акторів», – пояснює Дурнєв.

У світі шоу-бізу є багато прикладів, коли непрофесійні актори мають природжений акторський талант. За що отримують навіть Оскари – Леді Гага, Барбара Стрейзанд, Джей Ло. Та головне продюсерам ці таланти в шоу-бізнесі розгледіти, і думати не лише про касу, а й про маси – які хочуть не тільки попкорну, але й видовищ!

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